Ismea Investe 2026: 100 Milioni per l’Agroalimentare Italiano

Ismea Investe 2026: Un impulso strategico per l’innovazione e la resilienza della filiera agroalimentare italianaCon l’apertura dello sportello dedicato alla misura “Ismea Investe” 2026, l’Istituto di Credito Agricolo Italiano (Ismea) rafforza il suo impegno a sostegno delle imprese agroalimentari italiane, offrendo un’occasione cruciale per stimolare la crescita, l’adeguamento alle sfide del mercato e la transizione verso modelli di business più sostenibili.

La dotazione complessiva di 100 milioni di euro, destinata a finanziamenti agevolati e interventi a condizioni di mercato, mira a coprire un ampio spettro di esigenze, dalla produzione primaria alla trasformazione, fino alla commercializzazione di prodotti agroalimentari di eccellenza.

Il decreto ministeriale del 29 dicembre 2023 definisce due linee di intervento distinte, progettate per rispondere a profili aziendali e progetti di investimento differenti.

La prima, rappresentata dai finanziamenti ipotecari agevolati, offre alle società di capitali la possibilità di accedere a liquidità in conto capitale, con importi variabili tra 2 e 20 milioni di euro e una durata massima di 15 anni, includendo un periodo di preammortamento fino a 5 anni.

Il vantaggio offerto è un tasso di interesse significativamente ridotto rispetto alle condizioni di mercato, alleggerendo il peso finanziario sugli investimenti strategici.

La seconda linea di intervento, caratterizzata da strumenti finanziari a condizioni di mercato, si configura come un’opportunità di partnership.

In questo scenario, Ismea partecipa come investitore di minoranza, contribuendo al fabbisogno finanziario complessivo del progetto.

L’intervento può assumere diverse forme, inclusi aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, concessione di mutui e utilizzo di strumenti finanziari partecipativi, offrendo flessibilità e personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’impresa.

Questa modalità di intervento favorisce la condivisione del rischio e la creazione di valore a lungo termine.

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso un portale dedicato, garantendo trasparenza e accessibilità.

Il periodo di apertura dello sportello, compreso tra l’8 gennaio 2026 e il 15 maggio 2026, offre un arco temporale definito per la presentazione delle istanze.

L’ordine cronologico di presentazione, unitamente alla disponibilità delle risorse, determinerà l’ammissibilità dei progetti.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla resilienza e alla competitività del settore agroalimentare, un pilastro dell’economia italiana.

L’obiettivo è promuovere l’adozione di tecnologie innovative, l’efficientamento dei processi produttivi, la valorizzazione delle risorse naturali e l’integrazione di pratiche sostenibili lungo l’intera filiera.

Il bando integrale, disponibile sul sito istituzionale di Ismea, fornisce dettagli esaustivi sui requisiti, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione dei progetti.