Lipari ospita la Giornata Mondiale della Pesca 2025: dialogo e sostenibilità.

La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso l’Apostolato del Mare, ha scelto Lipari come sede per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pesca 2025, in programma il 21 e il 22 novembre.

L’evento si configura non solo come una ricorrenza, ma come un’occasione cruciale per un’analisi approfondita del settore primario legato alla pesca, con particolare attenzione alle sue complesse dinamiche, alle sfide strutturali che lo affliggono e alla ricerca di modelli di sostenibilità ambientale ed economica.

Il tema scelto, «Coltivare il lavoro, custodire il mare», esprime una visione olistica e profondamente radicata nella responsabilità.

Non si tratta semplicemente di preservare il patrimonio ittico, ma di coltivare attivamente il lavoro dei pescatori, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema marittimo e garantendo loro, a loro e alle loro famiglie, un futuro economicamente dignitoso e socialmente stabile.

Questo implica un impegno concreto per migliorare le condizioni di lavoro, promuovere la formazione professionale e affrontare le problematiche legate alla sicurezza in mare, spesso trascurate.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con l’Apostolato del Mare della diocesi di Messina, prevede una serie di eventi simbolici e di valore informativo.

La tradizionale benedizione degli strumenti di pesca, gesto di augurio e di invocazione per la protezione, si affiancherà al commovente rito del lancio di una corona di fiori in memoria dei caduti del mare, un monito costante sulla fragilità umana di fronte alla potenza degli oceani.

Un’esposizione fotografica dedicata alla biodiversità ittica locale, con immagini evocative e scientificamente accurate, sensibilizzerà il pubblico sulla ricchezza e la vulnerabilità degli habitat marini.

In parallelo, verrà presentata una nuova applicazione digitale, concepita come strumento interattivo ed educativo, volta a promuovere pratiche di pesca sostenibile tra pescatori, consumatori e operatori del settore.

L’app, in particolare, fornirà informazioni chiare e accessibili su specie a rischio, tecniche di pesca selettive e filiere trasparenti.

L’evento a Lipari si pone, dunque, come piattaforma di dialogo tra istituzioni, comunità locali, esperti del settore e rappresentanti del mondo ecclesiastico, con l’obiettivo di elaborare strategie innovative per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche che gravano sulla pesca italiana, e di promuovere un modello di sviluppo sostenibile che riconosca il mare non solo come risorsa economica, ma anche come patrimonio comune da proteggere e valorizzare per le generazioni future.

Si auspica una riflessione più ampia sul rapporto tra l’uomo e il mare, sulla necessità di una gestione responsabile delle risorse ittiche e sull’importanza di un approccio etico e sostenibile alla pesca.