Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest’oggi l’occasione d’acquisto più ghiotta tra le proposte ittiche, con un calo di prezzo significativo, attestato al -25% rispetto alla settimana precedente. Questa impennata di disponibilità, rilevata dai mercati all’ingrosso, offre un’opportunità unica per i consumatori, specialmente considerando la versatilità del pesce, eccellente sia preparato in modo semplice, al naturale, sia trasformato in una gustosa frittura.L’analisi, condotta congiuntamente da Bmti e Italmercati, in collaborazione con Consumerismo No Profit – un’istituzione di riferimento per la tutela della qualità e l’ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo – evidenzia un prezzo all’ingrosso che non supera i 1,50 euro al chilogrammo. Questo valore rappresenta inoltre una diminuzione superiore al 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segnando una tendenza al ribasso particolarmente marcata.Dietro questa flessione di prezzo si celano dinamiche complesse, legate probabilmente a un’abbondante stagione di pesca e ad una offerta superiore alla domanda. Il melù, spesso relegato a ruoli secondari nelle scelte alimentari, è in realtà un concentrato di nutrienti essenziali: ricco di acidi grassi omega-3, fondamentali per la salute cardiovascolare e cerebrale, e di proteine nobili, indispensabili per la crescita e il mantenimento dei tessuti.L’abbondanza attuale permette di apprezzare questo pesce pregiato a un costo accessibile, democratizzando l’accesso a un alimento sano e gustoso. La Borsa della Spesa, con il suo monitoraggio costante dei prezzi e la sua analisi dei trend di mercato, si conferma uno strumento prezioso per i consumatori, fornendo informazioni tempestive e precise per fare scelte consapevoli e ottimizzare il proprio budget alimentare.Questo scenario, in sintesi, offre un’opportunità senza precedenti per riscoprire il melù, un pesce che, al di là del suo costo contenuto, racchiude in sé un valore nutrizionale e organolettico considerevole, rappresentando un vero e proprio tesoro gastronomico accessibile a tutti. Il suggerimento è di approfittare di questa congiuntura favorevole, esplorando nuove ricette e valorizzando un prodotto ittico spesso sottovalutato, ma capace di regalare grandi soddisfazioni a tavola.