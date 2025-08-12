HomeCibo & DintorniMolluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

Cibo & Dintorni
La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico miratoIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MASAF) ha recentemente formalizzato un importante bando destinato a fornire sollievo economico alle aziende che operano nel settore della molluschicoltura, un comparto strategico per l’economia costiera italiana. L’intervento si rende necessario a seguito di una situazione di grave difficoltà finanziaria, manifestatasi nel corso del 2024, e direttamente imputabile agli effetti sempre più marcati dei cambiamenti climatici.La severità di questa crisi è quantificata da un calo di fatturato superiore al 30% rispetto alla media dei tre anni precedenti per molte aziende del settore. Questo dato non è solo un indicatore di disagio economico, ma riflette anche l’impatto tangibile di fenomeni meteorologici estremi – ondate di calore prolungate, siccità alternate a piogge intense, variazioni nella salinità delle acque – che compromettono la sopravvivenza delle specie allevate, come cozze, ostriche e vongole.Il sottosegretario al MASAF, Patrizio La Pietra, ha sottolineato l’urgenza di questa misura di supporto, evidenziando come la resilienza delle aziende molluschicole sia fondamentale per la sicurezza alimentare nazionale e la tutela dell’identità del patrimonio agroalimentare italiano. Il bando mira a fornire un aiuto concreto alle imprese, permettendo loro di far fronte agli impegni finanziari, investire in soluzioni innovative per l’adattamento ai cambiamenti climatici e preservare i posti di lavoro.Tuttavia, l’intervento del MASAF non si configura come una soluzione definitiva. La sfida cruciale risiede nella necessità di affrontare le cause profonde della crisi, ovvero i cambiamenti climatici in corso. Ciò implica un impegno a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere pratiche agricole sostenibili e investire in ricerca e sviluppo di specie molluschicole più resistenti agli stress ambientali.L’iniziativa rappresenta, quindi, un primo passo verso una gestione più proattiva del rischio climatico nel settore primario. È auspicabile che questo segnali l’avvio di un percorso più ampio di supporto alle filiere agroalimentari costiere, con particolare attenzione all’implementazione di strategie di mitigazione e adattamento, volte a garantire la sostenibilità economica e ambientale del settore molluschicolo italiano nel lungo periodo. Il bando del MASAF, dunque, non è solo un atto di assistenza, ma un segnale di consapevolezza e un invito all’azione per un futuro più resiliente.

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Ondate di Calore Marine: il Mediterraneo a Rischio.

Il Mediterraneo, scrigno di biodiversità e motore economico per numerose comunità costiere, sta affrontando...

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l'ecosistema della riviera...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l'occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

