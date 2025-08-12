HomeCibo & DintorniMosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Dintorni
Articolo precedente
Eccellenza Casearia Italiana: Record di Esportazioni e Crescita Futura
Articolo successivo
Caseificio Garau: L’Eccellenza Sarda Conquista l’Olimpo del Gusto!

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l’ecosistema della riviera del Conero, si prospetta segnato da una drastica revisione delle pratiche di gestione. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha formalmente richiesto, in una comunicazione ufficiale diretta all’Ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, Direttore Marittimo delle Marche, un’estensione del divieto di pesca che copra l’intera stagione estiva del 2025. Questa richiesta, condivisa con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e con l’Assessore regionale alla Pesca, Andrea Maria Antonini, si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la fragilità di questa risorsa ittica.L’attuale situazione di scarsità del mosciolo non è un fenomeno isolato, ma il sintomo di una pressione antropica prolungata e di alterazioni ambientali che hanno compromesso la capacità di riproduzione e di crescita della specie. La decisione di sospendere temporaneamente la pesca, inizialmente implementata per favorire un processo di ripopolamento naturale, si è rivelata insufficiente a invertire la tendenza negativa.Il percorso che ha portato a questa richiesta di estensione del divieto è stato caratterizzato da un approccio multidisciplinare e partecipativo. Nel 2023 è stato istituito un tavolo tecnico dedicato alla tutela del mosciolo, coinvolgendo istituzioni scientifiche di spicco e rappresentanti degli interessi di tutti gli attori coinvolti, dai pescatori agli operatori turistici. Questo tavolo ha promosso attività di ricerca rigorose, autorizzate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e demografici, che hanno fornito una base scientifica solida per le decisioni future.Le ricerche in corso, attualmente nella fase operativa sul campo, mirano a comprendere appieno le dinamiche ecologiche che regolano la vita del mosciolo, identificando le cause della sua diminuzione e valutando l’efficacia delle misure di gestione implementate. Si analizzano fattori quali l’inquinamento delle acque, l’acidificazione degli oceani, l’impatto dei cambiamenti climatici e l’alterazione degli habitat.L’estensione del divieto di pesca all’intera stagione estiva del 2025 rappresenta un intervento drastico, ma necessario, per consentire al mosciolo di recuperare una popolazione sostenibile. Questa misura, unita a programmi di ripristino ambientale e a pratiche di pesca più responsabili, potrebbe aprire la strada a una gestione più efficace e duratura della risorsa. La decisione finale spetta all’Autorità Marittima, che è chiamata a bilanciare le esigenze economiche delle comunità locali con la necessità di preservare la biodiversità e la salute degli ecosistemi marini. La trasparenza e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte rimangono elementi cruciali per garantire il successo di questa sfida complessa e delicata.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Ondate di Calore Marine: il Mediterraneo a Rischio.

Il Mediterraneo, scrigno di biodiversità e motore economico per numerose comunità costiere, sta affrontando...

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.