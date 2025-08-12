HomeCibo & DintorniPasta e Volley: un binomio d'eccellenza per l'Italia.

Pasta e Volley: un binomio d’eccellenza per l’Italia.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Dintorni
Articolo precedente
Pomodoro da industria: allarme filiera, chiesto intervento urgente del Ministero
Articolo successivo
Granchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Un binomio d’eccellenza: la pasta italiana e il volley, ambasciatori del talento e del benessereIl Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), promuove una campagna innovativa che celebra un’iconica coppia del patrimonio italiano: la pasta e il volley. Questa iniziativa non è un semplice endorsement commerciale, ma una valorizzazione strategica di due pilastri dell’identità nazionale, entrambi pilastri economici e simboli di eccellenza.La pasta, seconda esportazione italiana dopo il vino, con una produzione stimata di 3,2 milioni di tonnellate nel 2024, incarna la capacità del Made in Italy di conquistare i mercati globali. Il suo successo risiede in una combinazione di tradizione, qualità delle materie prime e sapienza artigianale. Parallelamente, il volley, secondo solo al calcio per seguito popolare in Italia, con una vasta comunità di appassionati e atleti, rappresenta lo spirito di squadra, la grinta e l’eleganza sportiva.La campagna, denominata #Adessopasta, si fonda su un concetto semplice ma efficace: l’unione tra l’energia che la pasta apporta agli atleti e la performance atletica di alto livello. La pasta, grazie al suo indice glicemico controllato, offre un rilascio graduale di energia, favorendo la resistenza e migliorando la concentrazione durante l’attività sportiva. Non solo: il consumo di pasta stimola la produzione di endorfine e serotonina, molecole legate al benessere fisico e psicologico. Un piatto economico, versatile in cucina e con un impatto ambientale contenuto, la pasta si configura come un vero e proprio alleato per uno stile di vita attivo e sostenibile.Il fatturato delle industrie pastarie italiane ha raggiunto un notevole 8,7 miliardi di euro nel 2024, a testimonianza del forte contributo del settore all’economia nazionale. Ekaterina Antropova, insieme alle compagne di squadra Carlotta Cambi e Anna Gray, testimonial della nazionale femminile di volley, esprimono orgoglio e entusiasmo per questa partnership, sottolineando come la pasta rappresenti un’immagine distintiva dell’Italia nel mondo.La campagna si articola in una serie di attività di comunicazione mirate: uno spot televisivo girato durante un ritiro delle atlete olimpiche, uno spot radiofonico e contenuti dinamici per i social media. Le immagini mostrano momenti di pausa degli allenamenti, in cui le atlete, sorprese, gustano un piatto di pasta preparato dalla capitana e dalla vice capitana, a sottolineare l’integrazione naturale di questo alimento nella loro alimentazione.Il tour #Adessopasta, partito da Montesilvano (PE) in occasione del campionato italiano di beach volley, toccherà le principali tappe del calendario volley italiano, culminando il 3 agosto a Marina di Modica, in Sicilia. Questo evento itinerante vuole non solo promuovere la campagna ma anche celebrare l’amore per la pasta e la passione per il volley, creando un’esperienza coinvolgente per i fan e sensibilizzando il pubblico all’importanza del binomio tra alimentazione corretta e performance sportiva di alto livello.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l'ecosistema della riviera...

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.