Pesca Mediterranea: Basta Misure Inefficaci, Serve Innovazione!

La persistente proposta di riduzione delle giornate di pesca, perpetrata dalla Commissione Europea, si rivela una strategia fallace, un’inversione di rotta necessaria e urgente.

L’esperienza passata dimostra chiaramente che un mero reiterare di misure inefficaci non porta a soluzioni concrete, ma anzi rischia di compromettere irreparabilmente un settore vitale come quello della pesca mediterranea.

È imperativo, pertanto, riconsiderare radicalmente l’approccio, basandosi su una solida interpretazione dei dati scientifici e su una visione più ampia della sostenibilità.

Come sottolineato dal Senatore Giorgio Salvitti, in occasione del convegno “Verso una pesca mediterranea sostenibile e competitiva”, organizzato da Federpesca presso il Parlamento europeo, l’innovazione non può limitarsi a un cambiamento di regolamentazione, ma deve investire in profondità le tecnologie impiegate, la formazione del personale e il rinnovamento del parco ittico.

L’adozione di strumentazioni all’avanguardia, capaci di minimizzare l’impatto ambientale, unita ad un percorso di aggiornamento professionale continuo per i pescatori, rappresenta un investimento strategico per il futuro.

La sfida non è solo ambientale, ma anche economico-sociale.

Una politica di pesca sostenibile deve garantire la continuità delle attività produttive, il mantenimento dei posti di lavoro e la salvaguardia delle comunità costiere che dipendono da questo settore.

Ignorare questi aspetti significa condannare intere regioni a un declino inesorabile.

Il Governo Meloni, consapevole della complessità della questione, e il Ministero dell’Agricoltura, guidato dal Ministro Lollobrigida, stanno attivamente lavorando per contrastare questa visione limitata, intraprendendo un’azione diplomatica mirata a rivedere le attuali politiche comunitarie.

L’obiettivo è quello di promuovere un modello di pesca che coniughi la tutela delle risorse marine con la prosperità economica e il benessere sociale delle comunità locali.

Un approccio che valorizzi la tradizione, l’esperienza dei pescatori e la scienza, per tracciare un percorso verso una pesca mediterranea veramente sostenibile e competitiva, capace di garantire un futuro prospero per le generazioni a venire.

La diplomazia, il dialogo costruttivo e la valorizzazione del patrimonio culturale e tecnico del settore diventano, dunque, elementi cruciali per un cambiamento di paradigma.