La crescente consapevolezza delle complesse interazioni tra attività umane e salute degli oceani sta aprendo nuove prospettive per la raccolta di dati ambientali.

Uno studio recente, pubblicato sulle pagine di *Proceedings of the National Academy of Sciences* e diffuso dall’Unione Coltivatori Italiani (UCI), sottolinea il potenziale trasformativo dei pescherecci, strumenti tradizionalmente associati all’estrazione di risorse, in piattaforme avanzate di monitoraggio marino.

L’innovazione risiede nell’analisi dei dati di geolocalizzazione delle flotte di pesca.

Questi dati, ora disponibili e processabili con sofisticate tecniche di modellazione, rivelano pattern e tendenze che sfuggono ai sistemi di rilevamento convenzionali basati sulla sola temperatura superficiale dell’acqua.

I ricercatori dell’Università della California hanno scoperto che questa metodologia permette di anticipare gli effetti delle ondate di calore marine e i cambiamenti nella distribuzione delle specie ittiche con una precisione fino a sei volte superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Questa capacità predittiva è cruciale per comprendere e mitigare gli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini.

L’UCI, attraverso la voce del suo presidente Mario Serpillo, evidenzia come l’integrazione dei pescatori nei sistemi di monitoraggio ambientale rappresenti un cambio di paradigma non solo tecnico, ma anche sociale e politico.

Si tratta di riconoscere che chi opera quotidianamente in mare – i pescatori – detiene una conoscenza empirica inestimabile, spesso più accurata e tempestiva dei segnali di stress ambientale.

Forzare una collaborazione, con adeguati programmi di formazione e accesso a tecnologie avanzate, permette di trasformare questi operatori in sentinelle dell’ambiente, capaci di segnalare anomalie e contribuire attivamente alla tutela dell’ecosistema.

Serpillo sottolinea con forza che l’alterazione degli equilibri marini causata dal cambiamento climatico è una realtà tangibile, che impone una risposta proattiva e condivisa.

Raccogliere dati in tempo reale direttamente da chi opera in mare significa poter intervenire prima che le crisi ambientali si traducano in emergenze sociali ed economiche, preservando la sostenibilità delle attività di pesca e la salute degli oceani.

L’UCI promuove un approccio partecipativo, che valorizzi la conoscenza locale e favorisca la costruzione di politiche ambientali più efficaci, realistiche e condivise.

Il successo di iniziative simili, sviluppate a partire dalle comunità di pescatori locali in paesi come Croazia, Grecia e Turchia, e supportate da ricercatori e scienziati, dimostra la validità di questa strategia.

Queste esperienze tangibili offrono modelli replicabili e suggeriscono che la collaborazione tra scienza, tecnologia e comunità di pescatori può portare a una gestione più responsabile e sostenibile delle risorse marine, garantendo al contempo la sopravvivenza degli ecosistemi e delle economie che dipendono da essi.

L’obiettivo ultimo è conciliare la necessità di tutelare l’ambiente con il mantenimento delle attività produttive e la prosperità dei territori costieri.