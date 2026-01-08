Prezzi al ribasso nel mercato ittico: cosa comprare a gennaio.

Gennaio segna tradizionalmente un momento di transizione nel mercato ittico italiano, caratterizzato da una flessione dei prezzi che può raggiungere il 30% rispetto al picco natalizio.

Questo calo, intrinseco alla dinamica domanda-offerta post-festività, riflette una ridotta propensione all’acquisto da parte dei consumatori, i quali tendono a privilegiare soluzioni più economiche o a optare per prodotti di acquacoltura, spesso più accessibili.

Tuttavia, la situazione attuale è ulteriormente complicata da condizioni meteorologiche avverse che hanno impattato negativamente sull’attività di pesca in diverse regioni.

L’impatto del maltempo non si limita a una semplice riduzione della quantità di pesce disponibile, ma incide sulla catena di approvvigionamento, generando una maggiore variabilità dei prezzi e una minore offerta di alcune specie particolarmente sensibili alle perturbazioni marine.

Confcooperative Fedagripesca, attraverso un’analisi approfondita del mercato, sottolinea come questa combinazione di fattori – calo della domanda e limitazioni nell’offerta – stia modellando l’andamento dei prezzi.

L’opportunità di risparmio, dunque, si concretizza soprattutto per il pesce azzurro, come alici, sgombri e sardine, e per i molluschi, in particolare cozze e vongole.

Questi prodotti, facilmente reperibili e versatili in cucina, rappresentano un’alternativa accessibile per le famiglie che desiderano mantenere una dieta equilibrata senza compromettere il budget.

Al contrario, crostacei come gamberi, astici e aragoste, insieme a specie pregiate come tonno rosso o ricciola, mantengono un posizionamento di prezzo più elevato, riflettendo la loro percezione di lusso e la loro limitata disponibilità.

Guardando al futuro, le previsioni di Confcooperative Fedagripesca indicano un graduale ritorno alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Si prevede una ripresa delle attività di pesca, che porterà a un aumento dell’offerta di pesce fresco e di prodotti di allevamento, con conseguente stabilizzazione dei prezzi.

Al di là del pesce azzurro e dei molluschi, gennaio offre un’ampia gamma di prodotti ittici di stagione, ideali per preparare piatti semplici, gustosi e salutari.

Le sogliole, dal sapore delicato e dalla consistenza tenera, si prestano a cotture rapide e leggere.

Il merluzzo, versatile e nutriente, è perfetto per zuppe, sformati e fritture.

Orazioni e branzini, con la loro carne soda e saporita, si abbinano bene a diverse ricette, dalle grigliate ai cartocci.

In definitiva, il mercato ittico di gennaio si presenta come un’occasione per approfittare di prezzi vantaggiosi, sperimentare nuove ricette e valorizzare la ricchezza e la diversità della gastronomia italiana, pur tenendo conto delle sfide poste dalle condizioni meteorologiche e dalla necessità di una gestione sostenibile delle risorse marine.