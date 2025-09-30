A Scuola di Dolcezza: Educare al Benessere Alimentare

Nutrire il Futuro: Un Percorso Educativo per l’Alimentazione Consapevole nelle ScuoleL’impegno per la salute e il benessere delle nuove generazioni si concretizza con il potenziamento della campagna “A Scuola di Dolcezza”, giunta alla sua quinta edizione e destinata a raggiungere un numero significativo di istituti scolastici primari per l’anno accademico 2025-2026.

L’iniziativa, che finora ha toccato oltre 8.500 classi e coinvolto quasi 180.000 alunni, si propone di andare oltre la mera informazione, instaurando un vero e proprio percorso di apprendimento esperienziale sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e consapevole.

Il cuore del progetto risiede nella sua natura multidisciplinare: non si tratta solo di insegnare quali cibi siano “buoni” o “cattivi”, ma di esplorare la scienza che c’è dietro il cibo, la sua origine, il suo impatto sulla salute e sull’ambiente, e il valore culturale legato alle tradizioni alimentari.

Attraverso attività pratiche, giochi didattici e stimolanti laboratori creativi, i bambini saranno incoraggiati a sviluppare un senso critico nei confronti delle scelte alimentari, comprendendo il legame tra ciò che mangiano e il loro benessere fisico e mentale.

“A Scuola di Dolcezza” è il risultato di una collaborazione strategica tra Eridania, leader nel settore della trasformazione delle materie prime agricole, e NeWays, società specializzata nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici innovativi.

La rigorosa supervisione scientifica del Dott. Marco Deganello Saccomani, stimato pediatra e gastroenterologo pediatrico, assicura la validità e l’accuratezza dei contenuti proposti.

Ogni classe partecipante riceverà un kit didattico completo, ricco di materiali di supporto e attività pensate per essere svolte sia in classe che a casa, creando un’esperienza di apprendimento continua e coinvolgente.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un impegno più ampio di Eridania verso la sostenibilità, intesa come equilibrio tra responsabilità sociale, efficienza produttiva e tutela ambientale.

Alessio Bruschetta, Amministratore Delegato di Eridania Italia, sottolinea come l’educazione alimentare rappresenti un investimento nel futuro, promuovendo abitudini sane e comportamenti responsabili.

In linea con questo approccio, l’azienda riproporrà il laboratorio dedicato al mondo della dolcificazione, ampliato e arricchito rispetto all’edizione precedente, durante il Cicap Fest di Padova.

Questo laboratorio, già presentato con successo al Festival della Scienza di Genova e in altre importanti manifestazioni culturali come le Settimane della Scienza di Torino, BergamoScienza e il FoodeScience Festival di Mantova, offrirà un’opportunità unica per esplorare in modo interattivo le diverse forme di dolcificazione, il loro impatto sulla salute e le alternative più sostenibili.

Il progetto mira, dunque, a formare cittadini consapevoli, capaci di fare scelte alimentari informate e responsabili, contribuendo a costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti.