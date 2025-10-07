Alcol in calo, bevande funzionali in crescita: la rivoluzione europea.

Il panorama del consumo di bevande in Europa sta subendo una trasformazione profonda, delineata da un nuovo studio di Circana presentato al Beverage Forum Europe 2025.

Lungi dall’essere una mera tendenza passeggera, la riduzione dell’assunzione di alcolici si configura come un cambiamento strutturale nel comportamento dei consumatori, con implicazioni significative per l’intero settore.

L’analisi, basata su una rigorosa elaborazione di dati provenienti dai sei principali mercati europei (EU6: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito), rivela che ben il 71% dei consumatori europei sta attivamente riducendo l’acquisto, la conservazione e il consumo di alcolici.

Un dato particolarmente rilevante è l’abbandono totale degli alcolici da parte di quasi un quarto dei giovani adulti, con un focus marcato nella fascia d’età 25-35 anni.

Questo segmento, sempre più attento alla salute, al benessere e alla sostenibilità, sta guidando un cambiamento generazionale che sta ridefinendo le dinamiche di mercato.

Il cambiamento di preferenze si riflette nei numeri: le vendite di bevande analcoliche e funzionali superano ora quelle degli alcolici.

In un mercato totale delle bevande europeo che ha raggiunto un valore di 166 miliardi di euro, queste alternative rappresentano una quota sempre maggiore, incanalando quasi un quarto (23%) della domanda complessiva di prodotti di largo consumo (CPG) alimentari.

Questo fenomeno non è semplicemente una questione di “sostituzione” di una categoria all’altra.

È il risultato di una convergenza di fattori, tra cui una crescente consapevolezza dei rischi per la salute associati al consumo di alcol, una maggiore disponibilità di alternative gustose e innovative, e un cambiamento culturale che vede il benessere e la performance ottimizzata come valori guida.

L’aumento delle bevande funzionali, in particolare, sottolinea la ricerca di benefici aggiuntivi al di là della semplice idratazione: bevande arricchite con vitamine, minerali, probiotici o ingredienti naturali che promettono energia, miglioramento della concentrazione, supporto immunitario o miglioramento della digestione.

Questo segmento in rapida crescita testimonia la volontà dei consumatori di utilizzare il cibo e le bevande come strumenti per migliorare la qualità della vita.

In conclusione, l’analisi di Circana evidenzia un mercato delle bevande europeo in evoluzione, caratterizzato da una riduzione del consumo di alcolici e una crescita esponenziale di bevande analcoliche e funzionali.

Le aziende del settore dovranno adattarsi a questa nuova realtà, investendo in innovazione, sostenibilità e comunicazione mirata a un consumatore sempre più informato e attento al proprio benessere.

La sfida non è solo quella di offrire alternative gustose, ma anche di rispondere alle crescenti aspettative di un mercato che guarda al futuro con occhi sempre più sobri e consapevoli.