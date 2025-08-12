HomeCibo & SaluteAllarme Listeria: Richiamo precauzionale di tramezzini Ibis.

Allarme Listeria: Richiamo precauzionale di tramezzini Ibis.

## Allarme alimentare: Richiamo precauzionale di tramezzini Ibis per sospetta contaminazione da ListeriaUn’ondata di preoccupazione ha investito la filiera alimentare italiana a seguito del ritiro dal commercio di un lotto specifico di tramezzini farciti, commercializzati sotto il marchio Ibis e prodotti da Italia Alimentari Spa. La decisione, comunicata attraverso un avviso precauzionale pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, coinvolge i punti vendita della catena Migross.La gravità dell’evento risiede nella potenziale presenza di *Listeria monocytogenes*, un batterio patogeno capace di provocare la listeriosi, una malattia che, pur raramente letale, può manifestarsi con sintomi influenzali, febbre alta e, in casi più gravi, coinvolgere il sistema nervoso centrale, specialmente in soggetti fragili come donne incinte, neonati, anziani e individui immunocompromessi. La listeriosi può presentarsi anche in forma asintomatica, rendendo difficile l’individuazione della fonte di contagio.Questo richiamo precauzionale sottolinea l’importanza cruciale dei controlli igienico-sanitari lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione. Italia Alimentari Spa, in collaborazione con le autorità competenti, sta conducendo indagini approfondite per determinare l’origine della contaminazione e individuare eventuali altre aree di rischio all’interno del processo produttivo. La tracciabilità dei prodotti alimentari, un elemento chiave nella sicurezza alimentare, sarà oggetto di un’analisi dettagliata per ricostruire il percorso del lotto interessato e verificarne la conformità alle normative vigenti.L’evento solleva interrogativi fondamentali sulla gestione del rischio biologico nelle industrie alimentari. La presenza di *Listeria monocytogenes* può essere associata a diverse cause, tra cui scarsa igiene degli impianti, contaminazione delle materie prime o inadeguata applicazione delle procedure di controllo. La specie *Listeria* è in grado di sopravvivere a basse temperature, rendendo più complessa la sua eradicazione e richiedendo protocolli di sanificazione rigorosi.Il Ministero della Salute raccomanda ai consumatori che abbiano acquistato il lotto in oggetto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita, per permettere l’avvio delle procedure di ritiro e distruzione. L’avviso rappresenta un monito per l’intera industria alimentare, ricordando che la sicurezza del prodotto è una responsabilità condivisa e che l’applicazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie è fondamentale per tutelare la salute pubblica. La trasparenza nell’informazione e la rapida reazione di fronte a potenziali rischi sono elementi imprescindibili per mantenere la fiducia dei consumatori e garantire la sostenibilità del settore alimentare.

