CoopforGaza: Oltre 643.000€ di solidarietà per il popolo di Gaza

La solidarietà si traduce in un significativo supporto umanitario: #CoopforGaza ha concluso la sua campagna di raccolta fondi con un risultato tangibile e commovente.

Grazie al generoso contributo di soci e consumatori, e integrato da un primo stanziamento diretto di Coop, è stato possibile raccogliere un ammontare complessivo superiore ai 643.000 euro.

Questo risultato, che si eleva a oltre 143.000 euro derivanti dalle donazioni dirette incassate sul conto corrente dedicato (attivo tra il 29 luglio e il 31 ottobre 2025), si unisce ai 500.000 euro inizialmente promessi da Coop.

L’iniziativa #CoopforGaza, concepita come risposta immediata e concreta all’appello di Medici Senza Frontiere (MSF), riflette un profondo senso di responsabilità sociale da parte della cooperativa e dei suoi membri.

Il sostegno finanziario fornito mira a rafforzare la capacità operativa di MSF nel fornire assistenza medica essenziale alla popolazione di Gaza, un territorio colpito da una crisi umanitaria complessa e protratta nel tempo.

Le risorse raccolte permetteranno a MSF di ampliare e potenziare i servizi sanitari offerti nelle strutture mediche gestite o supportate dall’organizzazione.

Questo include, ma non si limita a, l’approvvigionamento di farmaci salvavita, attrezzature mediche fondamentali, e il supporto logistico per il personale sanitario che opera in condizioni estremamente difficili.

Il contributo andrà a sostenere interventi d’emergenza, cure per feriti e malati, e programmi di prevenzione, contribuendo a mitigare le conseguenze devastanti del conflitto sulla popolazione civile.

L’iniziativa #CoopforGaza sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide umanitarie globali.

Coop, in questo contesto, agisce come catalizzatore, mobilitando la sua base sociale e stimolando la consapevolezza pubblica sulla situazione di Gaza.

Il gesto dimostra come la cooperazione tra un’organizzazione del settore retail e un’organizzazione umanitaria come MSF possa generare un impatto significativo e fornire speranza a chi ne ha più bisogno.

È un esempio concreto di come il potere della solidarietà, combinato con l’impegno etico di un’azienda, possa fare la differenza nella vita di persone lontane, colpite da una profonda sofferenza.