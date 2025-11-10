Fibre, microbiota e sistema immunitario: un legame cruciale contro il cancro.

L’intricato rapporto tra dieta, microbiota intestinale e funzione immunitaria sta emergendo come un pilastro fondamentale per la prevenzione e il trattamento di patologie complesse come il cancro.

Ricerche condotte presso il Doherty Institute for Infection and Immunity in Australia, guidate dal docente di immunologia Sammy Bedoui dell’Università di Melbourne, stanno svelando i meccanismi precisi attraverso i quali l’assunzione di fibre influenza la capacità del sistema immunitario di proteggere l’organismo.

Il microbiota intestinale, un ecosistema microbico straordinariamente diversificato, ospita trilioni di microorganismi – batteri, virus, funghi e parassiti – che coesistono con l’uomo in una relazione simbiotica.

La chiave di questa simbiosi risiede nell’alimentazione selettiva di alcuni batteri da parte delle fibre, carboidrati complessi non digeribili dall’enzima amilasi umana.

Questi microrganismi, nutrendosi di fibre, metabolizzano queste sostanze in acidi grassi a catena corta (SCFAs), come l’acetato, il propionato e il butirrato.

La scoperta cruciale del team di Bedoui risiede nel dimostrare che non sono i batteri stessi a conferire alle cellule T la capacità di agire efficacemente, bensì la produzione e la successiva diffusione degli SCFAs.

Questi acidi grassi, dopo essere stati assorbiti nell’intestino, vengono trasportati al fegato, dove entrano nel flusso sanguigno, raggiungendo cellule T cruciali, in particolare le cellule T citotossiche (killer).

Gli SCFAs modulano l’attività di queste cellule, potenziandone la capacità di riconoscere e distruggere cellule tumorali o infette.

Questo legame, precedentemente solo ipotizzato, è stato ora confermato in studi di laboratorio e su pazienti oncologici australiani, fornendo una solida base scientifica per l’importanza di una dieta ricca di fibre.

L’importanza di questa scoperta è particolarmente rilevante nel contesto dell’immunoterapia oncologica, una classe di trattamenti che mira a stimolare il sistema immunitario per combattere il cancro.

Il sistema immunitario svolge un ruolo fondamentale nella sorveglianza e nell’eliminazione di cellule tumorali, e l’immunoterapia si basa sull’attivazione di cellule T specifiche per il cancro.

L’integrazione di una dieta ricca di fibre, che potenzia l’attività delle cellule T attraverso la produzione di SCFAs, potrebbe quindi sinergizzare gli effetti dell’immunoterapia, migliorandone l’efficacia e riducendo gli effetti collaterali.

La raccomandazione giornaliera di fibre per adulti si attesta intorno ai 25-30 grammi, con variazioni in base al sesso e al livello di attività fisica.

Fonti eccellenti di fibre includono frutta (in particolare bacche e mele), verdura a foglia verde, legumi (lenticchie, ceci, fagioli), cereali integrali (avena, quinoa, riso integrale), frutta secca (noci, mandorle) e semi (chia, lino).

È fondamentale abbinare l’assunzione di fibre a un adeguato apporto di liquidi per favorirne il transito intestinale e massimizzarne i benefici per la salute.

L’adozione di una dieta equilibrata e ricca di fibre rappresenta quindi un investimento significativo per la prevenzione di numerose patologie e per il potenziamento del sistema immunitario.