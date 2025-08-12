HomeCibo & SaluteFormaggi estivi: scegli la sicurezza, assapora la tradizione.

Formaggi estivi: scegli la sicurezza, assapora la tradizione.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
Cibo & Salute
L’estate italiana, con le sue tradizioni gastronomiche che si intrecciano con la scoperta del territorio, invita a celebrare l’eccellenza casearia. Assolatte, l’associazione che rappresenta l’industria lattiero-casearia italiana, lancia un appello alla consapevolezza per i consumatori, esortandoli a fare scelte informate quando si tratta di formaggi artigianali, specialmente durante le vacanze. L’appeal delle scampagnate estive, con i loro sapori autentici e la riscoperta di prodotti locali, è innegabile. Tuttavia, è fondamentale comprendere che alcuni formaggi, prodotti con latte non pastorizzato, sebbene espressione fedele di un’antica sapienza artigianale e legati indissolubilmente al paesaggio di origine, possono comportare rischi microbiologici se le pratiche di produzione non rispettano standard elevati e processi validati. La tutela della salute del consumatore non deve mai essere compromessa in nome della tradizione.La pastorizzazione, un processo termico controllato, si configura come una misura preventiva cruciale, volta a minimizzare i rischi associati al latte crudo senza alterare in modo significativo le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del formaggio. Contrariamente a quanto a volte si possa pensare, la ricerca scientifica supporta l’assenza di differenze sostanziali tra prodotti derivati da latte crudo e latte pastorizzato. Le proprietà nutritive e il profilo aromatico risultano, in linea di massima, comparabili.È importante sottolineare che la sicurezza di un formaggio non dipende unicamente dal tipo di latte utilizzato, ma è il risultato di un complesso sistema di fattori che includono l’igiene, la qualità delle materie prime, le condizioni ambientali e, soprattutto, il rigore dei processi di lavorazione e stagionatura. Formaggi storici come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, grazie al loro metodo di produzione unico e alla lunga maturazione, rappresentano esempi emblematici di prodotti a latte crudo che, al contrario, sono considerati sicuri e raccomandati anche per i più piccoli.Assolatte incoraggia i consumatori a informarsi sulle caratteristiche dei formaggi che acquistano, a privilegiare prodotti provenienti da realtà produttive trasparenti e certificate, e a non esitare a porre domande direttamente ai casari per comprendere meglio le tecniche e le garanzie di sicurezza applicate. La vera eccellenza casearia si fonda non solo sul gusto, ma anche sulla responsabilità e sulla tutela della salute. L’estate italiana merita di essere vissuta con gioia e serenità, assaporando i suoi sapori autentici in tutta sicurezza.

