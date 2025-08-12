HomeCibo & SaluteLatte crudo: rischi, controlli e nuove linee guida del Ministero.

Latte crudo: rischi, controlli e nuove linee guida del Ministero.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Salute
Articolo precedente
Cirò Classico DOCG: Un Trionfo Calabrese in Europa
Articolo successivo
Extra Cuoca 2025: Talento al femminile e olio d’oliva di eccellenza

Il consumo di latte crudo, un alimento che affonda le sue radici in pratiche alimentari tradizionali, solleva questioni di sicurezza che richiedono un’attenta valutazione, specialmente in relazione alla presenza di potenziali agenti patogeni. Le recenti linee guida emanate dal Ministero della Salute, incentrate sul controllo di *Escherichia coli* produttori di Shiga-tossine (STEC) nel latte non pastorizzato, forniscono un quadro dettagliato per mitigare i rischi associati a questa pratica.La presenza di STEC nel latte crudo rappresenta una seria preoccupazione per la salute pubblica. Questi batteri, spesso trasmessi da animali sani ma portatori, possono causare infezioni gastrointestinali acute con sintomi variabili, che vanno dalla diarrea non invasiva a sindromi più gravi, inclusi il sindrome emolitico-uremica (SEU), particolarmente pericoloso per i bambini piccoli, gli anziani e le persone con sistema immunitario compromesso. La persistenza di questi microrganismi, sebbene in quantità generalmente contenute, è legata alle condizioni ambientali in cui gli animali vengono allevati e alle pratiche igieniche applicate.Nonostante alcuni sostenitori del latte crudo ne eloghino i benefici nutrizionali – come la presenza di enzimi e probiotici potenzialmente distrutti dalla pastorizzazione – è fondamentale riconoscere che i processi di lavorazione, come la pastorizzazione, sono stati sviluppati proprio per ridurre drasticamente il carico microbico, garantendo un prodotto più sicuro per il consumo. La bollitura del latte crudo rappresenta un’alternativa, ma non garantisce una sterilizzazione completa e può alterare le proprietà organolettiche del prodotto.Le linee guida ministeriali enfatizzano l’importanza di un controllo rigoroso delle filiere produttive di latte crudo. La tracciabilità, la verifica delle pratiche igieniche negli allevamenti, l’analisi microbiologica regolare del latte e la certificazione da parte di enti riconosciuti diventano elementi imprescindibili per minimizzare i rischi. Un sistema di controllo efficace non si limita alla sola analisi del prodotto finito, ma abbraccia l’intera filiera, dalla stalla al consumatore.La scelta del latte pastorizzato, o comunque sottoposto a trattamenti termici adeguati, rappresenta la soluzione più sicura per la maggior parte della popolazione. La pastorizzazione, applicando temperature elevate per brevi periodi, riduce significativamente la carica batterica, preservando al contempo gran parte delle proprietà nutritive. In definitiva, il consumo di latte crudo dovrebbe essere limitato a situazioni in cui la filiera è garantita e tracciabile, e con una piena consapevolezza dei rischi potenziali, specialmente per le categorie di persone più vulnerabili. La responsabilità nella scelta di un alimento come il latte, cruciale per la salute, deve essere informata e consapevole.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Cibi non trasformati: perdita di peso doppia e meno fame.

Il percorso verso un peso sano trascende la mera equazione tra calorie in entrata...

Allarme Botulino: Sardegna e Calabria sotto Indagine

In seguito a due distinti eventi di intossicazione da botulino che hanno recentemente colpito...

Scienziati italiani svelano l’impronta molecolare del pane al lievito madre

La panificazione con lievito madre, un'arte millenaria che affonda le radici nella storia culturale...

Conserve Fatte in Casa: Allarme Tossina Botulinica e Consigli per la Sicurezza

La sicurezza alimentare, in particolare per quanto riguarda le conserve fatte in casa, richiede...

Allarme friarielli: richiamo precauzionale per rischio botulino

Allarme per la sicurezza alimentare: richiamo precauzionale di prodotti a base di friarielliIl Ministero...

Patatine Fritte e Diabete: Studio Rivela un Rischio Significativo

Un'indagine approfondita, durata oltre tre decenni e basata su una coorte di oltre 205.000...

Il Gigante del Cedrino: Sapore, Tradizione e Comunità Sarda

Il Gigante del Cedrino: Un’Eredità di Sapore e ComunitàA Loculi, nel cuore della Baronia,...

Ghiaccioli: la scelta più light per un dessert estivo.

Il piacere di un dessert estivo non deve necessariamente tradursi in un peso sulla...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.