Milano Capitale del Cibo: Ritorna il Global Forum Alimentare

Milano, Capitale del Futuro Alimentare: Il Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact Ritorna a CasaDal 13 al 17 ottobre 2025, Milano si configura nuovamente come epicentro globale del dibattito sulle politiche alimentari urbane, ospitando l’edizione speciale del Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact.

Questo appuntamento cruciale, che vedrà la partecipazione di oltre 500 delegati provenienti da oltre 330 città aderenti al ‘Patto di Milano’, segna il decennale dalla sua fondazione, nata in occasione di Expo 2015, e coincide con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Il Forum non è semplicemente una conferenza, ma un’occasione strategica per un’analisi approfondita dei progressi compiuti negli ultimi dieci anni e per la definizione di una visione lungimirante per il futuro dei sistemi alimentari urbani.

Il tema centrale sarà l’interconnessione complessa tra le città e il cibo, un legame che tocca questioni vitali come la salute pubblica, la sostenibilità ambientale, l’equità sociale e la sicurezza alimentare.

L’agenda del Forum esplorerà un ventaglio di sfide e opportunità, dalla ridefinizione delle abitudini alimentari, spesso condizionate da modelli industriali e dalla crescente urbanizzazione, all’ottimizzazione delle filiere alimentari, privilegiando la prossimità tra produttori e consumatori per ridurre l’impronta ecologica e sostenere l’economia locale.

Saranno oggetto di discussione anche strategie innovative per la trasformazione alimentare, la logistica sostenibile, la lotta allo spreco alimentare – una questione etica ed economica di primaria importanza – e l’eradicazione della povertà alimentare, garantendo l’accesso a cibo nutriente e sicuro per tutti i cittadini.

La ricchezza e la portata del Forum saranno amplificate dalla partecipazione di un vasto ecosistema di stakeholder globali: città metropolitane, organizzazioni regionali e internazionali, reti di città partner come FAO, WFP, UNEP, la Commissione Europea, ASEAN, Mercociudades, la Banca Mondiale, l’Unione Africana, Eurocities, C40, ICLEI.

Questa sinergia di competenze e prospettive mira a favorire lo scambio di buone pratiche e a stimolare l’adozione di politiche alimentari integrate e resilienti.

Come sottolinea la vicesindaco Anna Scavuzzo, con delega alla Food Policy, “Questo decennale ci restituisce l’opportunità di condividere con la comunità un impegno che va oltre un semplice progetto: è una politica urbana condivisa, un’esperienza collettiva in cui ogni cittadino è chiamato a partecipare attivamente.

Vogliamo superare la dicotomia tra osservatori e protagonisti, creando un sistema in cui ciascuno si senta parte integrante di un processo volto a costruire un futuro alimentare più sostenibile, inclusivo, giusto e sano per tutti.

” Il ritorno del Global Forum a Milano rappresenta dunque un’occasione unica per riaffermare il ruolo della città come laboratorio di innovazione e modello di resilienza per le sfide alimentari del XXI secolo.