Nutrizione USA: Sorprendente Allineamento con la Dieta Mediterranea

Le recenti revisioni delle linee guida nutrizionali statunitensi rappresentano un cambio di paradigma significativo, allineandosi in maniera sorprendente con i cardini della dieta mediterranea, ma con un’enfasi rinnovata sulla complessità e la personalizzazione dell’alimentazione.



Contrariamente alla tradizionale, spesso semplicistica, classificazione degli alimenti in “buoni” e “cattivi”, il nuovo approccio si concentra sulla qualità intrinseca dell’intera dieta e sull’esigenza imperativa di minimizzare l’apporto di zuccheri aggiunti e grassi saturi/trans.

Come sottolinea Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista e docente di Biologia della Nutrizione all’Università di Bari, questa revisione nasce dalla crescente preoccupazione per la crisi sanitaria che affligge gli Stati Uniti, dove l’obesità colpisce oltre il 40% della popolazione adulta, un dato allarmante se comparato al 13% riscontrato in Italia.

L’introduzione di alimenti ricchi di proteine ad alta efficienza biologica, come carne magra e pesce, non deve essere interpretata come un invito al carnismo, ma come una strategia mirata a ottimizzare la sazietà, contrastare l’iperconsumo calorico e migliorare il profilo nutrizionale complessivo.

L’importanza di reintegrare nel regime alimentare cibi facilmente identificabili e riconoscibili, promuovendo un bilanciato rapporto tra fonti proteiche animali e vegetali, è un altro pilastro di questo cambiamento.

Il controllo delle porzioni, la preferenza per i cereali integrali e la riduzione drastica dell’aggiunta di zuccheri raffinati non sono semplici raccomandazioni, ma elementi essenziali per il raggiungimento di un equilibrio metabolico ottimale.

Questo approccio innovativo riconosce il ruolo cruciale delle proteine animali come strumento nutrizionale valido ed efficace, soprattutto in un contesto caratterizzato da un’elevata prevalenza di obesità, diabete di tipo 2 e sarcopenia (perdita di massa muscolare legata all’età).



Lungi dall’essere una dieta “iper-carnivora”, il documento scientifico enfatizza la coesistenza e la complementarietà tra proteine animali e vegetali, sottolineando che una dieta varia ed equilibrata è fondamentale per soddisfare le esigenze nutrizionali individuali e promuovere la salute a lungo termine.

Il messaggio chiave è un invito all’equilibrio e alla moderazione, rifiutando semplificazioni eccessive e incoraggiando una visione più consapevole e personalizzata dell’alimentazione.

