Pesca del Garda: Lazise, un Nuovo Standard di Qualità e Tracciabilità

Un Nuovo Capitolo per la Pesca del Garda: Tracciabilità, Qualità e Valorizzazione Locale a LaziseL’Ulss 9 Scaligera e l’amministrazione comunale di Lazise inaugurano un’iniziativa pionieristica per la pesca del Lago di Garda: il primo punto di sbarco ufficiale del pescato, un intervento strategico che segna una svolta nell’approccio alla gestione e alla commercializzazione del prodotto ittico locale.

Situato in un’area dedicata, accanto al porto nuovo di Lazise, questa struttura rappresenta un elemento cruciale per garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità completa e la conformità alle rigorose normative igienico-sanitarie che regolano la pesca e la conservazione del pesce.

Per lungo tempo, il pescato del Lago di Garda, proveniente dalla sponda veronese, è stato etichettato genericamente, rendendo difficoltoso l’identificazione precisa della sua origine e la verifica delle condizioni in cui è stato lavorato.

L’attivazione di questo punto di sbarco risolve questa problematica, implementando un sistema di monitoraggio capillare e controlli programmati, eseguiti dal personale dell’Ulss 9, che opererà secondo una classificazione specifica del rischio.

Questo approccio proattivo mira a elevare gli standard di qualità e a tutelare la salute dei consumatori.

La struttura è stata progettata per rispondere a requisiti specifici: una pavimentazione completamente lavabile e dotata di efficienti sistemi di drenaggio, un punto di erogazione di acqua potabile, illuminazione artificiale per operare anche in condizioni di scarsa luminosità, un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, una precisa delimitazione dell’area di lavoro e una tettoia che protegge le attività di controllo dagli agenti atmosferici.

L’attenzione ai dettagli testimonia l’impegno a creare un ambiente di lavoro igienico e funzionale.

Questo progetto pilota non si limita a Lazise.

È concepito come un modello replicabile lungo l’intera costa del Lago di Garda.

Sono già stati identificati potenziali siti idonei, che spaziano da Peschiera a Malcesine, passando per Lazise e Garda, tutti in grado di accogliere strutture simili, con l’obiettivo di creare una rete di punti di sbarco ufficiali.

L’iniziativa si prefigge di infondere maggiore fiducia nei consumatori, promuovendo un prodotto locale, fresco e garantito lungo l’intera filiera, “dalla barca alla tavola”.

La possibilità di vendere direttamente dal pescatore al consumatore rappresenta un valore aggiunto significativo, contribuendo a stimolare l’economia locale, sostenendo i pescatori e incentivando la vendita di prodotti a chilometro zero.

Questo modello favorisce un rapporto più diretto tra chi produce e chi consuma, promuovendo la trasparenza e la sostenibilità del settore.

L’implementazione diffusa del progetto ambisce a rafforzare l’identità e la valorizzazione del pescato del Garda, preservando la sua unicità e la sua importanza culturale ed economica per il territorio.