Richiamo Pesto Pistacchio: Trovare Aflatossine, Non Consumare!

Avviso di richiamo alimentare: Pesto di Pistacchio Delizie dal Sole – Rischio AflatossineIl Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di specifici lotti di pesto di pistacchio prodotto da Delizie dal Sole, commercializzato da Eurospin Italia S.p.A. L’intervento si rende necessario a seguito di un’indagine che ha rilevato la presenza di aflatossine al di sopra dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.I lotti interessati dal richiamo sono i seguenti: D2501784, D2501816 e D2501824, identificati su vasetti in vetro da 190 grammi con data di scadenza fissata al 30 giugno 2026. Si raccomanda vivamente ai consumatori che possiedono uno dei prodotti in questione di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, seguendo le indicazioni fornite dal rivenditore per la corretta gestione del reso.Cosa sono le Aflatossine e perché sono pericolose?Le aflatossine rappresentano una classe di micotossine, ovvero metaboliti secondari prodotti da diverse specie di funghi del genere *Aspergillus*, in particolare *Aspergillus flavus* e *Aspergillus parasiticus*. Questi funghi prosperano in ambienti caratterizzati da climi caldi e umidi, creando un terreno favorevole alla contaminazione di diverse colture alimentari.La pericolosità delle aflatossine risiede nelle loro proprietà genotossiche e cancerogene. Essendo sostanze in grado di danneggiare il DNA, l’esposizione prolungata, anche a bassi livelli, può aumentare il rischio di sviluppare tumori, in particolare al fegato. La presenza di aflatossine negli alimenti costituisce una seria preoccupazione per la salute pubblica, ed è per questo che la normativa europea e nazionale impone limiti massimi consentiti per la loro presenza.Quali alimenti possono essere contaminati?Sebbene il pesto di pistacchio sia al centro del presente richiamo, le aflatossine possono contaminare una vasta gamma di alimenti, tra cui:* Frutta a guscio: arachidi, noci, nocciole, mandorle, pistacchi* Cereali: granoturco, riso, sorgo* Frutta secca: fichi, uva sultanina* Semi: semi di cacao, semi di girasole* Oli vegetali: oli di arachide, di girasole, di oliva* Spezie: peperone, cumino, coriandoloLa produzione di Delizie dal Sole, con il marchio Marullo, è stata oggetto di un’ispezione a seguito della segnalazione, e si stanno effettuando ulteriori accertamenti per identificare la causa della contaminazione e implementare misure correttive per prevenire futuri episodi. Eurospin Italia S.p.A., in qualità di distributore, collabora attivamente con le autorità sanitarie e con il produttore per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. L’episodio sottolinea l’importanza di una rigorosa sorveglianza e di controlli accurati lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione al dettaglio.