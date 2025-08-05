Dolomiti: Colazione Panoramica e Festa degli Alberi

Un’Esperienza Dolomitica tra Sapori Autentici e Impegno Ambientale: Colazione sull’Oberholz e Festa degli Alberi a ObereggenIl comprensorio Latemar-Dolomites, gioiello UNESCO incastonato tra Alto Adige e Trentino, invita a riscoprire la magia delle Dolomiti con due eventi imperdibili: la suggestiva “Colazione sull’Oberholz” e la sentita “Festa degli Alberi”.Il rifugio Oberholz, accessibile tramite la storica seggiovia omonima a soli 20 minuti da Bolzano, si rivela un punto panoramico unico, a 2096 metri di altitudine. Ogni giovedì e sabato, dalle 8:30 alle 10, una colazione speciale attende i visitatori, un’occasione per immergersi nella bellezza alpina con un risveglio gustoso. Questa esperienza, inclusiva di salita e discesa in seggiovia, offre un assaggio autentico della gastronomia locale: prodotti tipici, preparazioni a base di pino mugo, funghi nobili dell’Alto Adige, pasta al pane croccante con ragù di selvaggina e mirtilli, sella di cervo grigliata e l’imperdibile kaiserschmarrn, un’ode alla tradizione culinaria tirolesiana.Ma l’Oberholz non è solo un paradiso per i buongustai. Il 14 giugno si celebra la seconda edizione della “Festa degli Alberi”, un evento che testimonia l’impegno di Obereggen verso la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del territorio. Questo evento rappresenta una risposta concreta alla devastazione causata dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito duramente la Val d’Ega, cancellando intere aree boschive su una superficie di 1000 ettari, equivalente a circa 1300 campi da calcio.La giornata, che inizierà alle ore 10 alla stazione a valle di Obereggen, prevede la risalita in cabinovia al Golfrion, l’area più colpita dalla tempesta. Qui, con il supporto del Corpo Forestale e della stazione di Nova Ponente, verranno messi a dimora ben 300 giovani alberi, un gesto concreto per la riforestazione e la creazione di un bosco misto, più resiliente ai cambiamenti climatici. L’iniziativa, promossa dalla Obereggen Latemar SpA e guidata da Benjamin Kirchmaier e Siegfried Pichler, con la preziosa collaborazione di Heinz Mahlknecht, non si limita solo alla fase operativa. Un team di esperti forestali guiderà i partecipanti attraverso le tecniche e l’importanza della riforestazione. I presenti avranno poi la possibilità di sporcarsi le mani, piantando gli alberi e contribuendo attivamente alla rigenerazione del bosco.La partecipazione alla Festa degli Alberi, così come la tratta in cabinovia Ochsenwe ideale per famiglie e appassionati di montagna.L’iniziativa si tratta di un progetto volto a favor di to come la vita in to come to come di .to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to lato come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come