giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
Cibo & DintorniEccellenza Casearia Italiana: Record di Esportazioni e Crescita Futura
Cibo & Dintorni

Eccellenza Casearia Italiana: Record di Esportazioni e Crescita Futura

Di Redazione CityNotizie

L’eccellenza casearia italiana consolida la sua posizione di leader a livello globale nel 2024, confermandosi il secondo esportatore mondiale di formaggi e latticini, superando Paesi Bassi e Francia, con un valore che si attesta subito dietro la Germania. Il trend positivo si proietta anche nel primo trimestre del 2025, con una crescita significativa che vede un aumento del 13,8% in termini di valore e un più contenuto, ma comunque rilevante, incremento del 3,4% in termini di volume. Questi dati, emergenti dall’analisi dettagliata di Ismea nel rapporto “Tendenze Latte”, delineano un quadro complesso, caratterizzato da dinamiche contrastanti tra produzione, consumi interni e prezzi.Nonostante un 2024 già positivo (+1,9%), la produzione lattiero-casearia interna ha subito una lieve contrazione dell’1% nel primo quadrimestre del 2025. Tale flessione, seppur contenuta, si inserisce in un contesto di complessità, dove i prezzi del latte alla stalla hanno registrato un incremento medio del 16%, spinti al rialzo dalla performance eccezionale di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. A giugno, questi prodotti hanno raggiunto valori rispettivamente di 11 euro/kg e 13,3 euro/kg, segnando aumenti considerevoli (+14% e +21%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa dinamica evidenzia come la valorizzazione delle produzioni di nicchia e di alta qualità contribuisca significativamente a sostenere il sistema caseario italiano.Il 2024 ha rappresentato un anno record per le esportazioni, con un valore complessivo che ha superato i 5,4 miliardi di euro, corrispondenti a 658 mila tonnellate di prodotto. Un successo trainato dall’espansione dei mercati esteri, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, che testimoniano la crescente attrattiva dei formaggi italiani a livello globale.Anche i consumi interni mostrano segnali incoraggianti. Nel periodo gennaio-aprile 2025, la spesa delle famiglie è aumentata del 7,7%, un risultato particolarmente significativo considerando la crescita dei volumi (+0,8%). Questa crescita è stata trainata principalmente dall’aumento della domanda di formaggi (+4,1%) e yogurt (+5,4%), mentre si registra, al contrario, una diminuzione degli acquisti di latte alimentare, un dato che riflette un cambiamento nelle abitudini alimentari e una maggiore attenzione verso prodotti trasformati.Le prospettive future, come emerge dall’indagine di Ismea, sono caratterizzate da un clima di fiducia tra gli allevatori, stimolato dalla positiva evoluzione dei prezzi. Tuttavia, l’industria di trasformazione, pur condividendo un generale ottimismo, manifesta una maggiore cautela, segnalando un lieve calo degli ordini e preoccupazioni legate alla tenuta della domanda estera e all’incertezza del contesto geopolitico, fattori che potrebbero influenzare i flussi commerciali e la competitività del settore. La capacità di adattamento e l’innovazione rimangono quindi elementi cruciali per affrontare le sfide future e consolidare la leadership italiana nel panorama internazionale del latte e dei formaggi.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv