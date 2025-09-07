Accanto al fiume Po, a Castelvetro Piacentino, sorge l’Osteria del Pescatore, un locale che profuma di tradizione e ricordi d’infanzia. Qui, nella frazione di Mezzano Chitantolo, capita talvolta di incontrare anche lo chef Daniele Persegani, legato a questo luogo sin da bambino. Un ambiente semplice e genuino, dove la cucina rimane la vera protagonista.

Si esce dalla Torino-Piacenza-Brescia a Castelvetro Piacentino, si svolta a destra e si va sempre diritto verso il buon hôtel Parco e Cremona. Pochi minuti: quando sulla sinistra vedrete l’ingresso del primo locale di Lap Dance che sia nato in Italia, il Play Girl’s, invece di seguire la Strada Statale Padana Inferiore a sinistra verso Cremona, piegate sulla destra verso il Po. Poche centinaia di metri e siete, in mezzo al grande verde della campagna, davanti a quell’Osteria del Pescatore che vide i primi passi in cucina di Daniele Persegani. Il Vip della Tv si fa vedere ogni tanto, nelle fine settimana, nel locale oggi mandato avanti dalla sorella in cucina e sovrinteso dal cognato in sala. Tutto lo spazio che volete per parcheggiare e poi una dozzina di gradini esterni per arrivare alle due salette prese d’assalto da famigliole, coppie, gruppetti di amici, alla ricerca di un posto amabile, dove quasi tutti pur lavorando duro sorridono, dove a prezzi onesti (50/60 euro per un pranzo medio completo di quattro piatti dall’antipasto al dolce) si mangia la cucina del territorio portata con abbondanza.Assieme ad un paniere di magistrali torte fritte (quello che i milanesi, sbagliando, chiamano gnocco fritto), ecco un ampio assortimento di affettati, una fettona di gorgonzola, la delicata giardiniera della casa per poi passare a tortelli di ricotta e spinaci ( i ”tortelli con la coda” tipici del Piacentino) inondati di eccellente burro fuso, gli gnocchi di patate con ragù di anatra.Mi sono arrivate un po’ troppo cotte le rane nel ricco piattone di ben assortito fritto misto d’acqua dolce, eccellenti patatine (a fettine !!!) fritte (in casa !!! e chi le fa più)… Tra i dolci casalinghi la pesca ripiena agli amaretti e la crema catalana “bruciacchiata” al momento in sala