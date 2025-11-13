25 Anni di OTAN: Scienza, Innovazione e Futuro del Cibo

La recente celebrazione, tenutasi nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha segnato un quarto di secolo dalla fondazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN).

L’evento, culminato nel convegno “Tecnologie Alimentari per lo Sviluppo Sostenibile” e nella presentazione del volume “Dal botulino alla surgelazione.

Scienza, innovazione e sicurezza per nutrire il mondo di ieri, oggi e domani”, curato da Giorgio Donegani, ha rappresentato un’opportunità cruciale per riaffermare il ruolo fondamentale dei tecnologi alimentari nel panorama agroalimentare italiano.

Il libro, concepito come uno strumento di divulgazione scientifica rivolto al grande pubblico, mira a superare le narrazioni spesso polarizzate e ideologicamente cariche che circondano la produzione e la distribuzione del cibo.

L’intento è quello di promuovere una cultura alimentare basata sull’evidenza scientifica, sui dati oggettivi e sulla comprensione dei processi complessi che garantiscono la sicurezza e la qualità dei prodotti che giungono quotidianamente sulle tavole degli italiani.

L’importanza della figura del Tecnologo Alimentare emerge come fulcro di questa celebrazione.

Più che semplici tecnici, i tecnologi alimentari si configurano come veri e propri “custodi del valore del cibo”, professionisti impegnati a tutelare non solo la sicurezza, ma anche la sostenibilità e la qualità del sistema alimentare nel suo complesso.

Questo ruolo si estende a tutta la filiera agroalimentare, un settore vitale per l’economia nazionale e per il benessere della popolazione.

Laura Mongiello, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, ha sottolineato come la celebrazione dei 25 anni di Otan rappresenti un riconoscimento al lavoro costante e dedicato che l’ordine svolge quotidianamente.

L’occasione è stata inoltre sfruttata per auspicare un dialogo più diretto e trasparente tra i tecnologi alimentari e i cittadini, un confronto costruttivo che possa dissipare dubbi, contrastare disinformazione e promuovere una maggiore consapevolezza.

Giorgio Donegani, portavoce di Otan, ha ribadito l’urgenza di questo nuovo approccio comunicativo, auspicando un’interazione basata sulla chiarezza, la fiducia e la trasparenza.

La sfida, complessa e in continua evoluzione, richiede una profonda consapevolezza delle problematiche attuali e future, e un approccio critico, informato e proattivo, volto a garantire la sicurezza alimentare e a promuovere modelli di produzione sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e di un pianeta sempre più vulnerabile.

Si tratta di un impegno che va oltre la mera applicazione di normative, richiedendo una visione d’insieme e una continua ricerca di innovazione, sempre guidata da principi etici e da un profondo senso di responsabilità nei confronti del futuro del cibo.