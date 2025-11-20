40 Anni di Eccellenza: La Scuola Cordon Bleu Firenze festeggia!

Quaranta anni di passione, ricerca e innovazione culinaria celebrano la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, un’istituzione che si distingue non solo per la sua longevità, ma per il ruolo di fulcro culturale e formativo che riveste nel panorama gastronomico italiano.

La sua storia, intessuta di dedizione e visione, si concretizza in un percorso di crescita che ha trasformato una vocazione personale in un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

La fondazione, affidata alla guida esperta di Cristina Blasi e Gabriella Mari, ex membri della Commanderie des Cordons Bleus de France e professioniste del settore con una solida formazione sommelier e di degustazione di olio extravergine d’oliva, ha segnato l’inizio di un’avventura che ha saputo coniugare tradizione e modernità.

L’acquisizione del marchio nel 2021 ha consacrato la Scuola come *casa madre* della Cordon Bleu, un ruolo di primaria importanza che ne rafforza l’identità e proietta la sua influenza ben oltre i confini regionali.

Per celebrare questo significativo traguardo, la Scuola offre un’opportunità unica: la presentazione del volume celebrativo “Sogni e Soufflé – Storie di vita e di cucina in 40 anni di Cordon Bleu”, edito da Tassinari.

Il libro, arricchito da evocative illustrazioni di Umberto Fizialetti, non si limita a raccogliere ricette esclusive, ma narra la storia di due donne, Cristina e Gabriella, intrecciando le loro esperienze personali con l’evoluzione della scuola.

La serata di celebrazione, riservata a un pubblico selezionato, culminerà in una performance artistica a cura dell’attrice Gaia Nanni, che, con un racconto ironico e toccante, omaggerà lo spirito e la storia della Scuola, esaltandone il contributo al mondo della gastronomia.

La struttura didattica, distribuita in aule e cucine all’avanguardia, è progettata per promuovere un apprendimento pratico e coinvolgente.

L’offerta formativa è ampia e diversificata: percorsi accademici e professionali, corsi per aspiranti chef e professionisti consolidati, intensivi *Labs* e corsi focalizzati sulla cucina italiana.

La didattica è accessibile sia in lingua italiana che in inglese, testimoniando la vocazione internazionale dell’istituzione.

“Il nostro approccio”, spiegano Cristina Blasi e Gabriella Mari, “è volto a trasmettere l’importanza di apprendere dal passato, proiettandosi verso il futuro, senza rinunciare alla nostra identità culturale e al profondo legame con il territorio.

Vogliamo formare professionisti consapevoli, capaci di interpretare le tradizioni culinarie con creatività e innovazione, mantenendo vivo il valore della storia gastronomica italiana nel mondo.

“