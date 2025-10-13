60° Fiera Tartufo Acqualagna: Sapori, Cultura e Tradizione Italiana

## 60° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna: Un Viaggio tra Sapori, Cultura e TradizioneUn’eccellenza italiana, un tesoro da scoprire.

Quest’anno, la 60° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna si presenta come un evento di portata globale, celebrando la ricchezza del territorio marchigiano e il suo prezioso fungo.

Un’occasione unica per immergersi nella cultura, nella gastronomia e nelle tradizioni legate a questo prodotto d’eccellenza.

Punti Salienti dell’Edizione 2024:* Un Omaggio alla Tradizione: 60 anni di storia, passione e dedizione, con un focus sulla valorizzazione delle antiche tecniche di ricerca e raccolta.

* Eccellenza Gastronomica: Un tripudio di sapori, con chef stellati come Giacomo Devoto e Davide Oldani che cureranno degustazioni e abbinamenti esclusivi, culminando con l’assegnazione del “Premio Ruscella d’Oro”.

* Culture di Vigne: Un confronto tra le produzioni vinicole di Alba e Acqualagna, guidato dal sommelier Otavo Renzi, per l’individuazione dei migliori abbinamenti tra tartufo bianco e vino.

* Artigianato e Prodotti Tipici: Un’esposizione di artigianato locale e prodotti tipici delle Marche, per scoprire i sapori autentici del territorio.

* Eventi Collaterali: Workshop, conferenze e spettacoli per celebrare la cultura e le tradizioni legate al tartufo.

* Focus Sostenibilità: Impegno per la salvaguardia del territorio e la promozione di pratiche sostenibili nella produzione del tartufo.

* Esposizione Internazionale: Ospitata da produttori da tutto il mondo, un ponte tra culture e sapori.

Un Viaggio Sensoriale:Dalle colline assolate di Acqualagna al cuore pulsante della Fiera, un’esperienza indimenticabile per palato e spirito.

#FieraDelTartufoAcqualagna #60Edizione #EccellenzaItaliana #TartufoBianco #Marche #Gusto #Cultura #Tradizione