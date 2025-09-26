Acetaie Aperte 2025: Una Settimana di Sapori e Cultura a Modena

Acetaie Aperte, il celebre evento promosso da “Le Terre del Balsamico” – un’unione strategica tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena – si rinnova profondamente per la sua ventiquattresima edizione.

Quest’anno, l’appuntamento segna una svolta, abbandonando la formula tradizionale per abbracciare un format esteso, un percorso immersivo di una settimana intera, a partire dall’anteprima del 26 settembre.

Questa evoluzione è il risultato di collaborazioni inedite e sinergie vitali, che vedono l’evento intrecciarsi con il prestigio del Festival Belcanto e l’erudizione della Biblioteca Civica Antonio Delfini.

Quarantaotto acetaie, custodi di un sapere millenario, spalancheranno le loro porte a un pubblico sempre più vasto e attento.

Ogni visita guidata, ogni degustazione, rappresenta un’occasione unica per comprendere a fondo la complessità e la maestria che si celano dietro la produzione di un aceto balsamico autentico.

I dettagli specifici dei programmi, con indirizzi e orari, sono consultabili sul sito ufficiale www.acetaieaperte.com, un portale dedicato alla scoperta di questo patrimonio inestimabile.

Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, sottolinea come l’edizione 2025 si configuri come un omaggio alla potenza della collaborazione.

Non si tratta solo di un’alleanza tra i due Consorzi, ma di un’apertura a tutti gli attori del territorio modenese, con l’obiettivo di promuovere un’immagine completa e articolata.

L’aceto balsamico, simbolo indiscusso di Modena, diventa il fulcro di un’esperienza che trascende i confini dell’enogastronomia, abbracciando arte, cultura, musica e il ricco patrimonio artistico riconosciuto dall’UNESCO, ulteriori vette di eccellenza che adornano la provincia.

Si tratta di un approccio olistico, che valorizza le molteplici sfaccettature del territorio, elevando l’immagine complessiva e rafforzando il legame tra tradizione e innovazione, tra sapori autentici e bellezza senza tempo.

L’iniziativa mira a costruire un racconto più ampio e coinvolgente, capace di affascinare un pubblico internazionale e di consolidare la reputazione di Modena come capitale mondiale dell’aceto balsamico e scrigno di inestimabili tesori culturali.