Agricoltura Alpina: Stati Generali in Valle d’Aosta per il Futuro

La Valle d’Aosta si configura come fulcro di un dibattito cruciale per il futuro dell’agricoltura alpina, ospitando gli Stati Generali del settore.

L’evento, in programma a Aosta il 10 ottobre, rappresenta un’occasione di raccordo tra le istituzioni europee, nazionali e regionali, e gli attori chiave del mondo agricolo, agroalimentare e forestale: agricoltori, allevatori, trasformatori, silvicoltori e le loro organizzazioni di rappresentanza.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di analizzare lo stato di salute del sistema agricolo montano, in un contesto globale in rapida evoluzione.

In particolare, si intende decifrare le implicazioni delle nuove linee guida emanate dalla Commissione Europea per la programmazione dei fondi di finanziamento nel periodo 2028-2034.

Queste nuove prospettive, che delineano un approccio inedito alla distribuzione delle risorse, impongono una revisione profonda non solo della pianificazione europea, ma anche di quella nazionale e regionale, a sostegno di un settore vitale per l’economia e l’identità alpina.

La giornata lavorativa si articolerà in due momenti distinti.

La sessione inaugurale, che si terrà nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale a partire dalle 9:00, sarà dedicata a una panoramica generale delle sfide e delle opportunità che attendono l’agricoltura alpina.

Nel pomeriggio, l’Università della Valle d’Aosta ospiterà quattro tavoli di lavoro tematici, progettati per favorire un dialogo aperto e costruttivo tra tutti gli operatori del settore.

Questi tavoli saranno un vero e proprio laboratorio di idee, volto a raccogliere le istanze del territorio e a elaborare soluzioni concrete per il futuro.

Tra gli ospiti di spicco, si segnala la presenza di Andrea Incarnati, coordinatore del Piano Strategico Nazionale (PSN) Italia della Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, e di Herbert Dorfmann, deputato al Parlamento europeo e membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

La loro partecipazione testimonia l’importanza strategica dell’evento a livello europeo.

L’Assessore regionale Marco Carrel sottolinea l’importanza di questo confronto transfrontaliero, evidenziando come la collaborazione tra le Regioni alpine sia fondamentale per affrontare le sfide comuni e valorizzare le specificità dei territori montani.

La riflessione sulla programmazione europea non è solo un esercizio tecnico, ma un atto di responsabilità nei confronti delle comunità locali, un investimento nel futuro dell’agricoltura alpina e nella salvaguardia del paesaggio, della cultura e delle tradizioni che la caratterizzano.

L’obiettivo è definire strategie innovative che promuovano la sostenibilità, la resilienza e la competitività del settore, garantendo al contempo la continuità di un’attività che rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia e l’identità della Valle d’Aosta e di tutta l’arco alpino.