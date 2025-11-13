Agricoltura Bio in Crescita: Artigiano in Fiera, un Vetrina di Eccellenza

L’agricoltura biologica in Italia ha consolidato la sua traiettoria di crescita nel 2024, superando la significativa soglia di 6,4 miliardi di euro di vendite, un incremento del 5,7% rispetto all’anno precedente.

Questo dato, che testimonia un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo, si riflette in eventi come Artigiano in Fiera, piattaforma che, con sensibilità alle dinamiche del mercato, dedica ampio spazio a prodotti biologici, vegani, provenienti da zone montane e “free-from” allergeni o altri ingredienti specifici.

L’evento si configura come un osservatorio privilegiato e un acceleratore per un settore in continua metamorfosi, in cui l’innovazione si intreccia con la tradizione.

Quest’anno, il panorama biologico ad Artigiano in Fiera è rappresentato da un variegato tessuto di 502 aziende, un microcosmo che riflette la diversità e la vitalità del settore.

Di queste, 329 provengono dall’Italia, testimoniando la forza e la crescita dell’agricoltura biologica nazionale.

A loro si aggiungono 51 aziende europee e 122 provenienti da altre parti del mondo, tutte accomunate dalla certificazione biologica, a volte con specifiche declinazioni che ne attestano la conformità a rigorosi standard.

“Artigiano in Fiera è un palcoscenico per le realtà più autentiche,” afferma Antonio Intiglietta, presidente di Ge.

Fi.

Spa.

“Diamo voce ai piccoli produttori, veri custodi di un’eredità culturale e agronomica preziosa.

Queste aziende non sono semplici operatori economici, ma fucine di saperi locali, profondamente radicate nei territori e impegnate a trasformare le materie prime nel rispetto dei ritmi della natura.

”Il successo di queste realtà è strettamente legato alla crescente consapevolezza dei consumatori.

Un pubblico sempre più informato e attento, che non si limita a ricercare la qualità nutrizionale degli alimenti, ma valuta anche l’impatto ambientale della produzione, l’etica del lavoro e la trasparenza delle filiere.

Si assiste a un’evoluzione del concetto di benessere, che non si limita alla mera assenza di malattie, ma include una dimensione olistica, che considera l’armonia tra l’individuo, l’ambiente e la comunità.

La ricerca di alimenti biologici e sostenibili è quindi espressione di una più ampia aspirazione a uno stile di vita consapevole e responsabile, in cui la tutela del pianeta e il rispetto delle tradizioni si fondono in un impegno comune.

La crescente domanda spinge il settore a innovare, non solo in termini di tecniche di produzione, ma anche nella comunicazione e nella capacità di raccontare una storia autentica, fatta di passione, dedizione e profonda connessione con la terra.