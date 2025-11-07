Anzio: Sapore di Mare, tra tradizione, pesca e sostenibilità

“Sapore di Mare”: un viaggio nel cuore della pesca anziese tra tradizione, innovazione e sostenibilitàAd Anzio, il porto si veste di profumi e sapori autentici con “Sapore di Mare”, un progetto ambizioso che si propone di celebrare e valorizzare il ricco patrimonio ittico del territorio.

L’iniziativa, orchestrata dal Comune in sinergia con il Gal Lazio, la Regione Lazio, l’associazione di commercianti e ristoratori e la Guardia Costiera, si configura come un’esperienza immersiva, pensata per rafforzare la consapevolezza dei consumatori riguardo alla qualità, alla sicurezza e alla responsabilità ambientale che caratterizzano il pescato locale.

“Sapore di Mare” non è semplicemente una fiera gastronomica.

È un vero e proprio crocevia di competenze, un dialogo intergenerazionale che vede protagonisti pescatori esperti, giovani allievi della Lega Navale e della Marina Militare, studenti dell’Istituto Nautico “De Pinedo-Colonna” e aspiranti chef dell’Istituto Alberghiero “Gavio Apicio”.

Questi incontri mirano a trasmettere il sapere tradizionale legato al mare, dalla conoscenza delle tecniche di pesca alla comprensione dei cicli naturali, promuovendo al contempo l’innovazione e l’adattamento alle sfide del futuro.

Il Villaggio del Gusto, cuore pulsante dell’evento, offre un’opportunità unica per scoprire la cucina marinara locale attraverso show cooking spettacolari, degustazioni guidate e proposte culinarie originali, preparate con maestria da dieci ristoranti cittadini e dagli studenti dell’istituto alberghiero.

Ma l’iniziativa non si limita all’aspetto gastronomico.

Una serie di incontri tematici affrontano questioni cruciali per il futuro della pesca: la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti ittici, gli investimenti necessari per sostenere il settore e le nuove tecnologie applicabili alla pesca.

L’evento si svolge in un momento particolare, durante la proroga del fermo biologico.

Nonostante ciò, la pesca, in particolare quella costiera entro le 3 miglia, continua a fornire prodotti freschi e di qualità per le degustazioni.

Questa resilienza testimonia l’impegno e la passione dei pescatori anziesi, che si confrontano quotidianamente con le sfide poste dall’ambiente e dalle normative.

“Sapore di Mare” intende anche fornire un supporto concreto alle imprese del settore, attraverso forum dedicati a temi quali la sicurezza alimentare, l’accesso a strumenti finanziari e le opportunità di sviluppo e innovazione nel turismo e nella pesca.

L’iniziativa si pone come un ponte tra tradizione e progresso, con l’obiettivo di preservare il patrimonio ittico anziese e di promuovere un futuro sostenibile per il mare e le comunità che ne dipendono.

Per maggiori informazioni, prenotazioni per le degustazioni e il programma completo, è possibile consultare il sito https://golfodicircegal.it/sapore-di-mare-anzio/.