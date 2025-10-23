Assisi: UNTO, un Viaggio tra Olio, Cultura e Tradizioni Umbre

Assisi, un’Ode all’Olio Nuovo: Viaggio Culturale tra Patrimonio UNESCO, Sapori Umbri e Tradizioni MillenarieDa oltre un decennio, Assisi si conferma polo d’eccellenza nella celebrazione dell’olio extravergine di oliva appena prodotto, accogliendo l’attesissima tredicesima edizione di UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio).

L’evento, integrato nel prestigioso circuito nazionale “Frantoi Aperti”, si sviluppa dal 26 ottobre al 30 novembre, offrendo un’immersione completa nella cultura dell’olio, una risorsa preziosa e un simbolo identitario del territorio umbro.

Più di una semplice manifestazione enogastronomica, UNTO si configura come un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale.

Il programma variegato invita a scoprire le radici profonde di questa tradizione, intrecciando la degustazione di olio nuovo, dal profumo intenso e dal sapore inconfondibile, con la riscoperta del patrimonio UNESCO che abbraccia la città di San Francesco.

Le visite guidate al cuore del paesaggio umbro, gli incontri con esperti del settore, i convegni dedicati alle tecniche di produzione e alla sostenibilità, le mostre che celebrano l’arte e la cultura locale, le passeggiate alla scoperta di sentieri nascosti, i concerti che animano le serate e i laboratori creativi per tutte le età, costituiscono un mosaico di esperienze destinate a coinvolgere un pubblico internazionale di appassionati.

L’esperienza culmina con le visite gratuite ai frantoi, autentiche botteghe artigiane dove si può assistere alla spremitura dell’oliva e gustare l’olio “appena nato”, esaltato dalla semplicità di una bruschetta.

UNTO è dunque un’occasione unica per comprendere il valore inestimabile dell’olio, non solo come alimento, ma come espressione di un territorio ricco di storia, bellezza e tradizioni millenarie.