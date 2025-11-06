Assocaseari, 80 anni di storia e futuro per il caseario italiano.

Nel fermento ricostruttivo del secondo dopoguerra, precisamente a settembre 1945, germinò l’Associazione Nazionale dei produttori, Commercianti, Stagionatori, Confezionatori, Importatori ed Esportatori di prodotti lattiero-caseari, un’organizzazione destinata a diventare pilastro fondamentale per il settore agroalimentare italiano.

L’ottantesimo anniversario di nascita di Assocaseari non è solo una celebrazione di anni trascorsi, ma una riflessione profonda sull’evoluzione del panorama caseario nazionale e sul ruolo cruciale che l’associazione ha svolto nel plasmarne il percorso.

L’epoca di fondazione rispecchiava una nazione in ripresa, con un’agricoltura da rifare e una domanda di prodotti alimentari in forte crescita.

Il settore lattiero-caseario, trainato dalla tradizione contadina e dall’importanza nutrizionale dei suoi prodotti, si trovava ad affrontare sfide complesse: dalla ricostruzione delle infrastrutture alla garanzia della qualità, dalla gestione della filiera alla promozione sui mercati interni ed esteri.

Assocaseari nacque proprio per rispondere a queste esigenze, configurandosi come un punto di riferimento per le aziende associate, offrendo supporto tecnico, legale e commerciale.

Nel corso degli anni, l’associazione ha costantemente adattato il suo operato alle mutevoli dinamiche del mercato globale.

Dall’introduzione di nuove tecnologie di produzione, alla crescente attenzione per la sostenibilità ambientale, fino alla valorizzazione dei prodotti tipici e DOP (Denominazione di Origine Protetta), Assocaseari ha accompagnato le aziende associate in un percorso di continuo miglioramento.

L’associazione ha svolto un ruolo attivo nella definizione di standard qualitativi, nella difesa degli interessi delle imprese di fronte alle istituzioni, e nella promozione di una cultura casearia che esaltasse l’eccellenza del Made in Italy.

Oggi, l’associazione rappresenta un ecosistema complesso, che include realtà aziendali di diverse dimensioni, dalle piccole aziende agricole alle grandi industrie agroalimentari.

La sua forza risiede nella capacità di aggregare e rappresentare una pluralità di voci, favorendo il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori della filiera.

L’ottantesimo anniversario è un’occasione per riaffermare l’impegno di Assocaseari a sostenere la competitività delle imprese associate, promuovere l’innovazione, e difendere l’identità e la tradizione del settore lattiero-caseario italiano, guardando al futuro con un’attenzione particolare alle nuove sfide legate alla transizione ecologica, alla sicurezza alimentare e alla crescente domanda di prodotti sempre più salutari e sostenibili.

La celebrazione sottolinea l’importanza di preservare il patrimonio culturale e gastronomico italiano, garantendo al contempo la sua vitalità e la sua capacità di innovare per le generazioni future.