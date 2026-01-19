Azzurra: l’IA che racconta la cucina italiana e la dieta mediterranea.

Al Salone Internazionale del dolce e della ristorazione di Rimini, il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) propone un’esperienza innovativa e coinvolgente: Azzurra, un avatar digitale che incarna l’essenza della cucina italiana.



Più che una semplice presentazione, si tratta di un ponte tra tradizione culinaria, ricerca scientifica e tecnologie avanzate, concepita per sensibilizzare e educare, soprattutto le nuove generazioni, al valore della dieta mediterranea e alla sostenibilità alimentare.



Azzurra, figura chiave nello stand Masaf-Ismea, si configura come una sofisticata assistente virtuale, capace di decodificare la ricca e complessa eredità gastronomica italiana.

Il suo obiettivo è rendere accessibile un sapere scientifico e culturale spesso percepito come elitario, trasformandolo in un racconto affascinante e intuitivo.



Sviluppata da un team multidisciplinare di nutrizionisti CREA e specialisti di Food Innovation Broker, Azzurra si avvale di algoritmi di intelligenza artificiale per offrire contenuti personalizzati, guidando i visitatori attraverso l’Enciclopedia della Cucina Italiana.



Quest’enciclopedia, un archivio digitale monumentale coordinato dal CREA, rappresenta un vero e proprio tesoro: oltre 129 anni di storia culinaria documentati attraverso ricettari iconici, dai canoni di Pellegrino Artusi all’evoluzione contemporanea di Gualtiero Marchesi.

Ogni ricetta non è considerata un mero insieme di istruzioni, ma una finestra aperta su un territorio, un’epoca, una cultura, una storia di innovazione e passione.

Azzurra, attraverso la sua interazione, svela le connessioni profonde tra ingredienti, tecniche di preparazione, tradizioni locali e innovazioni scientifiche che hanno plasmato la cucina italiana.

In questo modo, promuove non solo la riscoperta di ricette autentiche, ma anche una comprensione più ampia del valore intrinseco delle materie prime di qualità e della loro importanza per la salute e l’ambiente.

L’avatar, quindi, si pone come ambasciatrice di un modello alimentare che unisce gusto, benessere e rispetto per il patrimonio culturale e naturale italiano, invitando a scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

