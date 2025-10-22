Bagna Cauda Day: Un Inverno di Sapori e Tradizioni Piemontesi

Ritorna, con rinnovato vigore e un significato più ampio, il Bagna Cauda Day, un’esperienza culinaria e culturale che celebra l’inverno piemontese e l’autentica convivialità contadina.

Quest’anno, l’appuntamento si estende dal 21 al 30 novembre, offrendo una finestra più ampia per immergersi nelle tradizioni e nei sapori di una terra ricca di storia e passione.

Il Bagna Cauda Day non è semplicemente una festa gastronomica; è un vero e proprio rituale, un’immersione nella cultura piemontese che affonda le sue radici in una profonda connessione con la terra e il lavoro agricolo.

Il piatto simbolo, un intingolo caldo e aromatico ottenuto dall’unione di olio extravergine d’oliva, acciughe di Alici e aglio, diventa un pretesto per riunire famiglie, amici e comunità, per condividere un momento di piacere autentico e genuino.

La sua ricchezza gustativa si esprime al meglio quando accompagnata da una varietà di verdure di stagione, come cardi, cavoli, rape, barbabietole, patate, porri e topinambur, ciascuna delle quali esalta le note intense e persistenti del condimento.

L’edizione 2025 si distingue per uno slogan particolarmente evocativo: “Usiamo la testa”.

Questo invito, intriso di ironia e profondità, sprona a una riflessione necessaria in un’epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità.

È un richiamo al pensiero critico, alla riscoperta dei valori autentici e alla consapevolezza delle proprie radici culturali.

In un mondo in continua trasformazione, “Usiamo la testa” ci incoraggia a coltivare la nostra identità, a preservare le tradizioni e a guardare al futuro con occhi consapevoli e responsabili.

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, coinvolgerà oltre 150 locali – ristoranti, cantine storiche, osterie e agriturismi – offrendo più di trentamila posti a tavola, un numero che testimonia la crescente popolarità e l’apprezzamento per questa celebrazione del patrimonio gastronomico piemontese.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Astigiani, un’organizzazione che, con grande sensibilità, destina gli utili del Bagna Cauda Day a progetti di solidarietà sociale e di tutela ambientale, dimostrando un impegno concreto verso il benessere della comunità e la salvaguardia del territorio.

Il raggio d’azione del Bagna Cauda Day si estende ben oltre i confini regionali.

Dalla Valle d’Aosta alla Liguria, e con una presenza sempre più significativa a livello internazionale, la tradizione si diffonde a Shanghai, grazie alla collaborazione con l’Associazione Piemontesi nel Mondo Cina e la Fic – federazione italiana cuochi China (29 novembre), raggiungendo anche New York, il Giappone, Londra e altre importanti capitali europee.

Questo successo globale testimonia il fascino universale della cultura piemontese e la sua capacità di creare ponti tra persone e Paesi diversi.

Per scoprire i locali partecipanti e per consultare il programma dettagliato degli eventi, si invita a visitare il sito web www.bagnacaudaday.it.