Barilla investe 50 milioni per l’innovazione agroalimentare

Il futuro dell’agroalimentare si plasma attraverso l’innovazione, e Barilla si conferma protagonista di questa evoluzione con il programma Good Food Makers.

Nel 2024, un investimento di 50 milioni di euro destinati alla Ricerca e Sviluppo alimenta la settima edizione, premiando tre aziende che incarnano il potenziale trasformativo di nuove tecnologie e approcci.

Feldklasse (Germania), Xnext (Italia) e Vusion Group (Italia/Francia) si aggiudicano il riconoscimento, testimoniando l’ampio ventaglio di soluzioni emergenti che stanno ridefinendo il settore.

Good Food Makers non è semplicemente un programma di finanziamento, ma un vero e proprio ecosistema che catalizza la scoperta e la collaborazione.

Claudia Berti, Head of Open Innovation di Barilla, sottolinea come il programma miri a identificare sfide concrete e a sperimentare tecnologie all’avanguardia, accelerando l’adozione di soluzioni promettenti.

Questo approccio non solo stimola l’innovazione interna, ma promuove una cultura aziendale aperta, inclusiva e orientata alla condivisione di conoscenze, con un impatto positivo sui team e sulla filiera agroalimentare nel suo complesso.

La selezione delle aziende vincitrici, estrapolate da un pool di 33 finalisti provenienti da tutto il mondo, evidenzia la crescente sofisticazione delle problematiche affrontate e delle soluzioni proposte.

Feldklasse, nella categoria AgTech for Climate Resilience, ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia meccanica, co-creata con Open Fields, per la rimozione automatizzata delle erbe infestanti nei campi di basilico, un esempio di precision farming che riduce l’uso di erbicidi e ottimizza le risorse.

Xnext, con la sua tecnologia all’avanguardia, introduce un paradigma inedito nella sicurezza alimentare: un sistema capace di individuare anomalie invisibili ai metodi tradizionali, aprendo la strada a controlli più precisi ed efficaci lungo tutta la filiera.

Vusion Group, nella categoria Best on Shelf, in collaborazione con Conad Nord Ovest, presenta ‘Captana’, un sistema di monitoraggio intelligente basato su telecamere e intelligenza artificiale, progettato per ottimizzare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali e migliorare l’esperienza di acquisto per il consumatore finale.

Questa edizione di Good Food Makers si distingue per la focalizzazione su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità delle pratiche agricole, la sicurezza alimentare e l’ottimizzazione dell’esperienza d’acquisto.

Le soluzioni premiate non si limitano a risolvere problematiche specifiche, ma contribuiscono a costruire un sistema agroalimentare più resiliente, trasparente e centrato sulle esigenze del consumatore, anticipando le sfide future e definendo un nuovo standard per l’innovazione nel settore.

Il programma, dunque, si configura come un investimento strategico per il futuro, un impegno concreto per un’agroalimentare più responsabile e all’avanguardia.