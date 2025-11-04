Berna Capitale del Formaggio: Un’Edizione Storica dei World Cheese Awards

Un’edizione storica dei World Cheese Awards sta per tingere di latte e sapori Berna: mai prima d’ora un evento di simile portata ha calcato il suolo svizzero, con ben 5244 formaggi provenienti da ben 46 nazioni pronte a competere per l’agognato titolo.

Questo appuntamento triennale non è semplicemente una competizione gastronomica, ma una vera e propria celebrazione della diversità casearia globale, un crogiolo di tradizioni secolari, tecniche artigianali e innovazioni contemporanee.

Berna, per tre giorni, si trasforma in un vero e proprio epicentro caseario internazionale, un palcoscenico dove la maestria dei casari si scontra con l’estro degli assaggiatori, esperti provenienti da ogni angolo del mondo.

L’evento va ben oltre la mera valutazione organolettica: rappresenta un’immersione profonda nella cultura alimentare, una riflessione sull’importanza della biodiversità lattiero-casearia e un omaggio all’ingegno umano che, da millenni, trasforma un prodotto naturale come il latte in un’infinita varietà di forme, sapori e consistenze.

La presenza di formaggi da così tanti paesi testimonia la centralità del formaggio nella dieta e nella cultura di innumerevoli comunità.

Dalle Alpi innevate alla fertile pampa argentina, dalle pianure francesi alle isole greche, ogni formaggio racchiude in sé la storia del territorio da cui proviene, le tecniche di produzione tramandate di generazione in generazione e l’identità culturale di chi lo ha realizzato.

I giudici, un panel di esperti internazionali con una profonda conoscenza del mondo caseario, valuteranno ogni prodotto secondo criteri rigorosi, tenendo conto non solo del gusto, ma anche dell’aspetto, dell’odore, della consistenza e della storia che si cela dietro ogni creazione.

Si premiano non solo i formaggi che rappresentano l’eccellenza in termini di qualità e sapori, ma anche quelli che incarnano l’innovazione, la sostenibilità e il rispetto per la tradizione.

L’evento offre un’occasione unica per i visitatori di scoprire la ricchezza e la varietà del panorama caseario mondiale, di assaggiare formaggi provenienti da luoghi lontani e di conoscere i casari che dedicano la loro vita a questo antico mestiere.

È un’esperienza sensoriale e culturale che celebra la passione, l’artigianato e l’importanza di preservare il patrimonio caseario del nostro pianeta, un tesoro che continua ad evolversi e a sorprenderci, formaggio dopo formaggio.