Bronzo alla Coupe d’Europe: l’Italia verso la finale mondiale di pasticceria!

L’Italia si aggiudica un prestigioso bronzo alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie, un traguardo che non solo sancisce il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale della pasticceria, ma spalanca le porte alla finale mondiale di Lione nel 2027.



La competizione, svoltasi a Parigi, ha visto il team tricolore conquistare il terzo posto dietro a Francia e Belgio, dimostrando un’evoluzione significativa nel percorso tecnico e creativo degli ultimi anni.

Olanda e Gran Bretagna completano il quintetto di nazioni europee qualificate per la tanto agognata finale mondiale.

L’edizione europea, un vero e proprio banco di prova per le eccellenze del pasticceria continentale, ha visto otto nazioni sfidarsi in una maratona di cinque ore e trenta minuti, un vero e proprio tour de force che ha messo a dura prova la capacità di innovazione, la precisione esecutiva e la gestione dello stress dei concorrenti.



Il programma, articolato su diverse prove, ha richiesto ai team di reinterpretare un classico intramontabile come la tarte tatin, immaginare un prodotto goloso e contemporaneo ispirato al mondo dello street food al cioccolato, concepire un dessert gelato pensato per la ristorazione di alto livello e, infine, realizzare sculture artistiche in zucchero, cioccolato e ghiaccio, elementi centrali di una presentazione buffet giudicata da una giuria di assoluta competenza.

Il Team Italy, guidato dall’esperto Alessandro Dalmasso, sia in veste di giudice che come mentore per i concorrenti, ha visto in campo Marco Deidda, Alessandro Fiorucci e Gabriel Gianforchetti, ognuno portatore di un bagaglio di competenze e una visione unica.

Il Club Italia Coupe du Monde de la Pâtisserie, con Alessandra Negrotti a capo della promozione, ha fornito il supporto logistico e strategico essenziale per affrontare una competizione così impegnativa.

Questo successo non è un evento isolato, ma il naturale proseguimento di una storia di dedizione e passione.

L’Italia vanta l’incredibile primato di aver preso parte a tutte le edizioni della Coupe du Monde, una testimonianza del suo impegno costante verso l’eccellenza.

La qualificazione per la finale mondiale, in programma a Lione nel 2027, durante il prestigioso evento Sirha Lyon, rappresenta un’opportunità irripetibile per elevare ulteriormente il profilo della pasticceria italiana e per competere con i migliori del mondo.

L’ambizione, ora, è focalizzata sulla preparazione meticolosa e sull’innovazione continua, per affrontare la sfida finale con la consapevolezza di rappresentare un patrimonio gastronomico unico e in continua evoluzione.



L’obiettivo è non solo partecipare, ma tornare a Lione con il metallo più prezioso al collo.

