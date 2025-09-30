Buonissima: Torino celebra la grande cucina tra arte e bellezza.

Dal 22 al 26 ottobre, Torino si trasforma in un vibrante crocevia di sapori, arte e cultura con la quinta edizione di ‘Buonissima’, il festival che celebra la grande cucina in tutte le sue declinazioni.

Un evento ambizioso, plasmato dalla visione congiunta dei giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e dello chef Matteo Baronetto, che ambisce a ridefinire i confini tra tradizione e innovazione gastronomica, tra accessibilità e eccellenza.

‘Buonissima’ non è semplicemente una vetrina di talenti culinari, ma un vero e proprio ecosistema esperienziale.

Oltre 15 format inediti e reinterpretati, più di 120 appuntamenti, una fitta rete di oltre 70 location sparse nel tessuto urbano e la partecipazione di circa 100 chef provenienti da ogni angolo del mondo – figure di spicco come Rasmus Munk, Jeremy Chan, Josean Alija, Carlo Cracco, Yannick Alléno, Donato Ascani, Ferran Adrià, Moreno Cedroni e Mariella Organi – concorrono a creare un’atmosfera unica.

Il festival si distingue per la sua capacità di fondere l’autenticità delle trattorie e dei bistrot più amati con l’eleganza e la ricercatezza dell’alta cucina.

Formati come ‘Piolissima’, che esplora le radici del gusto locale, e ‘Metti Torino a cena’, una piattaforma di collaborazione internazionale dove chef torinesi si confrontano con colleghi provenienti da diverse culture, ne sono testimonianza.

L’Opening Dinner, un’esperienza sensoriale itinerante realizzata da dieci chef all’interno del Palazzo Madama, rappresenta il culmine di questo approccio.

La programmazione si arricchisce di eventi tematici, come la cena dedicata all’arte presso le Gallerie d’Italia, che celebra il connubio tra gusto e creatività visiva, e ‘BistroMania’, un omaggio alla vibrante scena gastronomica di Barcellona, città gemella di Torino.

Il team di ‘Buonissima’ sottolinea come il festival si focalizzi su tre elementi cardine: cibo, arte e bellezza.

Il cibo non è solo nutrimento, ma espressione di identità e memoria, veicolato da un calendario di appuntamenti e relatori di altissimo profilo.

L’arte, come fonte d’ispirazione per chef innovativi, crea un dialogo stimolante tra discipline apparentemente distinte.

Infine, la bellezza dei luoghi iconici di Torino offre uno scenario suggestivo per le esperienze culinarie.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia, descrive ‘Buonissima’ come un’iniziativa che nasce da un’affinità naturale tra arte, cultura e gastronomia – linguaggi distinti che, tuttavia, si completano a vicenda, esaltando il patrimonio culturale italiano.

L’evento si configura quindi come un investimento nella valorizzazione dell’arte e dei talenti, contribuendo a rafforzare l’immagine di Torino e del Piemonte come centri di eccellenza culturale e gastronomica.