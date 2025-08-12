HomeFiere & EventiCalici di Stelle: Vino, Pizza e Cultura Italiana in Estate

Calici di Stelle: Vino, Pizza e Cultura Italiana in Estate

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
Fiere & Eventi
Articolo precedente
Intossicazione da botulino a Cagliari: Fiesta Latina nel mirino.
Articolo successivo
EasyCoop: l’estate rivela i cibi preferiti degli italiani.

Calici di Stelle: Un Viaggio Sensoriale tra Vino, Pizza e Cultura ItalianaL’estate italiana si veste di gusto e tradizione con il ritorno di “Calici di Stelle”, l’appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino (Mtv), che quest’anno si preannuncia un’esperienza inedita e ricca di sfumature. Dal 25 luglio al 24 agosto, il territorio si trasforma in un palcoscenico dove l’eccellenza enologica incontra l’arte della pizza napoletana, grazie a una collaborazione esclusiva con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn).”Calici di Stelle” non è semplicemente un evento, ma un percorso immersivo nella cultura del gusto, progettato per esplorare le infinite possibilità di abbinamento tra vino e pizza. Cantine selezionate del Mtv apriranno le loro porte per offrire degustazioni guidate, vere e proprie lezioni di storia e tecnica, capaci di svelare i segreti della produzione vinicola, dalla viticoltura alla vinificazione, con un focus sulle caratteristiche organolettiche dei vini proposti. Accanto a queste esperienze, masterclass a numero chiuso permetteranno ai partecipanti di approfondire aspetti specifici, come l’impatto del terroir sulla qualità del vino o le tecniche di affinamento.L’Avpn, custode della vera pizza napoletana, porterà con sé l’autenticità e la maestria dei suoi pizzaioli, che intratterranno i visitatori con laboratori pratici e show cooking, svelandone i segreti di un’arte millenaria, basata sull’uso di ingredienti semplici e genuini, lievitazione naturale e cottura in forno a legna. L’evento si propone di andare oltre la semplice degustazione, creando un dialogo tra i prodotti, esaltandone le caratteristiche reciproche e offrendo spunti di riflessione sulla storia e la cultura che li accompagna. Si offriranno quindi abbinamenti originali e inaspettati, stimolando la curiosità e ampliando gli orizzonti del palato.Confermando l’impegno verso un consumo responsabile, “Calici di Stelle” rinnova la sua partnership con Wine In Moderation, promuovendo un approccio consapevole al vino. Attività divulgative e incentivi per i guidatori contribuiranno a sensibilizzare i visitatori, in particolare i giovani, verso un consumo moderato e responsabile, incentivando un godimento consapevole del piacere enogastronomico. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di creare un’esperienza memorabile, non solo per la qualità dei prodotti offerti, ma anche per l’attenzione alla sicurezza e alla promozione di un comportamento etico e consapevole.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Extra Cuoca 2025: Talento al femminile e olio d’oliva di eccellenza

Nell'anticipazione della quinta edizione di Extra Cuoca 2025, un’iniziativa nazionale volta a celebrare il...

Festival del Couscous: Un Viaggio Culturale tra Sapori e Tradizioni

Il couscous, patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO dal 2020, sarà al centro di un'esplosione di...

Roma celebra l’artigianato birrario: nasce il Premio Birre Preziose

Il tessuto economico e culturale del Lazio, e in particolare di Roma, celebra l'artigianato...

San Giuseppe Jato: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone

Un'immersione nella tradizione siciliana: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone, a San Giuseppe Jato.Dal...

Enrico Bartolini a FoodeBook: Montecatini Terme celebra eccellenze

Montecatini Terme e la Celebrazione di un’Eccellenza Gastronomica e Culturale: Enrico Bartolini al FoodeBookMontecatini...

Festa delle Malghe del Latemar: Tradizioni e Sapori Alpini

La Festa delle Malghe del Latemar: Un Viaggio nel Cuore delle Tradizioni AlpineIl 3...

Paestum Campione della Mozzarella: Trionfa l’Eccellenza Campana

Nel cuore della regione Campania, a Paestum, si celebra un primato gastronomico: la denominazione...

Mantova in Festa: Celebrazione della Sbrisolona e del Gusto Italiano

Mantova si appresta a celebrare la Sbrisolona, una torta ben più di un dolce:...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.