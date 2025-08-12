Calici di Stelle: Vino, Pizza e Cultura Italiana in Estate

Calici di Stelle: Un Viaggio Sensoriale tra Vino, Pizza e Cultura ItalianaL’estate italiana si veste di gusto e tradizione con il ritorno di “Calici di Stelle”, l’appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino (Mtv), che quest’anno si preannuncia un’esperienza inedita e ricca di sfumature. Dal 25 luglio al 24 agosto, il territorio si trasforma in un palcoscenico dove l’eccellenza enologica incontra l’arte della pizza napoletana, grazie a una collaborazione esclusiva con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn).”Calici di Stelle” non è semplicemente un evento, ma un percorso immersivo nella cultura del gusto, progettato per esplorare le infinite possibilità di abbinamento tra vino e pizza. Cantine selezionate del Mtv apriranno le loro porte per offrire degustazioni guidate, vere e proprie lezioni di storia e tecnica, capaci di svelare i segreti della produzione vinicola, dalla viticoltura alla vinificazione, con un focus sulle caratteristiche organolettiche dei vini proposti. Accanto a queste esperienze, masterclass a numero chiuso permetteranno ai partecipanti di approfondire aspetti specifici, come l’impatto del terroir sulla qualità del vino o le tecniche di affinamento.L’Avpn, custode della vera pizza napoletana, porterà con sé l’autenticità e la maestria dei suoi pizzaioli, che intratterranno i visitatori con laboratori pratici e show cooking, svelandone i segreti di un’arte millenaria, basata sull’uso di ingredienti semplici e genuini, lievitazione naturale e cottura in forno a legna. L’evento si propone di andare oltre la semplice degustazione, creando un dialogo tra i prodotti, esaltandone le caratteristiche reciproche e offrendo spunti di riflessione sulla storia e la cultura che li accompagna. Si offriranno quindi abbinamenti originali e inaspettati, stimolando la curiosità e ampliando gli orizzonti del palato.Confermando l’impegno verso un consumo responsabile, “Calici di Stelle” rinnova la sua partnership con Wine In Moderation, promuovendo un approccio consapevole al vino. Attività divulgative e incentivi per i guidatori contribuiranno a sensibilizzare i visitatori, in particolare i giovani, verso un consumo moderato e responsabile, incentivando un godimento consapevole del piacere enogastronomico. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di creare un’esperienza memorabile, non solo per la qualità dei prodotti offerti, ma anche per l’attenzione alla sicurezza e alla promozione di un comportamento etico e consapevole.