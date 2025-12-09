Castanea Expo 2025: Firenze celebra il futuro del castagno italiano.

Castanea Expo 2025: Un Crogiolo di Tradizione, Innovazione e Futuro per la Castanicoltura ItalianaFirenze si appresta ad accogliere un evento di portata nazionale, Castanea Expo 2025, una fiera inedita che si terrà presso la Fortezza da Basso dal 12 al 14 dicembre.

Più di una semplice esposizione commerciale, Castanea Expo si configura come un vero e proprio osservatorio sulla filiera del castagno, un crogiolo di idee, esperienze e prospettive volte a definire il futuro di un comparto agricolo ricco di storia e potenziale.

Promossa da Firenze Fiera, l’iniziativa ambisce a catalizzare l’attenzione su un settore spesso marginalizzato, ma cruciale per l’identità culturale e gastronomica del territorio.

La manifestazione coinvolgerà un ampio spettro di attori, dalle istituzioni locali e regionali agli enti di ricerca, dai consorzi di produttori alle imprese di trasformazione, fino agli operatori del turismo, invitati per la prima volta a riflettere sull’integrazione del castagno nelle strategie di sviluppo locale e nell’offerta turistica.

Su una superficie di 4.000 metri quadrati, oltre settantacinque espositori presenteranno le loro produzioni e le loro innovazioni, spaziando dalle tecniche di coltivazione tradizionali alle più recenti applicazioni tecnologiche, dai prodotti artigianali di nicchia alle soluzioni industriali.

Il programma prevede un ricco calendario di eventi, tra cui mostre tematiche, convegni di approfondimento, workshop pratici, degustazioni guidate e show cooking che esalteranno la versatilità culinaria del frutto.

Un elemento centrale di Castanea Expo sarà la celebrazione degli “Stati Generali della Castanicoltura”, un incontro istituzionale in programma il 13 dicembre, con la partecipazione del sottosegretario Patrizio La Pietra.

Questo appuntamento offrirà l’opportunità di analizzare lo stato attuale del settore, presentare i dati più recenti forniti da Ismea e delineare le linee guida per un nuovo piano di settore, orientato a promuovere la sostenibilità ambientale, la competitività economica e la valorizzazione del prodotto.

L’edizione 2025 si inserisce in un contesto particolarmente favorevole, con la Toscana che registra una campagna di raccolta eccezionale, la più abbondante degli ultimi dieci anni, superando le 55.000 tonnellate e segnando un incremento del 40% rispetto al raccolto precedente.

Questa crescita testimonia la vitalità del settore e l’importanza di investire in ricerca, innovazione e formazione.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, Castanea Expo rappresenta un’occasione unica per celebrare un frutto che ha radici profonde nella storia e nella cultura del territorio, un tempo alimento fondamentale per intere famiglie e oggi protagonista di una gastronomia ricercata e apprezzata a livello internazionale.

Il Presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, ha definito Castanea Expo come una sfida ambiziosa, non solo in termini di organizzazione di una fiera di successo, ma soprattutto come opportunità per rilanciare e valorizzare una delle filiere più identitarie e storiche dell’agricoltura italiana, promuovendo la sua sostenibilità economica, la sua qualità distintiva e il suo contributo al paesaggio e alla cultura del territorio.

L’evento si preannuncia dunque come un momento cruciale per il futuro della castanicoltura italiana, un’occasione per riscoprire le sue radici, affinare le tecniche di produzione e progettare un futuro di crescita e prosperità.