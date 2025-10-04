Champagne Experience a Bologna: Un Viaggio Effervescente nel Mondo dello Champagne

Champagne Experience: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Champagne, a BolognaLa prestigiosa Champagne Experience, giunta alla sua ottava edizione, si prepara a incantare il pubblico bolognese dal 5 al 6 ottobre, trovando nuova dimora presso il padiglione 15 di BolognaFiere.

Un evento di punta per il settore Ho.

Re.

Ca.

, ma anche un’opportunità irripetibile per gli appassionati e i cultori del vino, organizzato da Excellence Sidi, un’associazione di ventuno tra i più autorevoli importatori e distributori italiani di distillati e vini di eccellenza.

Champagne Experience non è semplicemente una degustazione; è un’immersione completa nel mondo effervescente della Champagne, un territorio patrimonio UNESCO, custode di tradizioni millenarie e di un’arte vitivinicola ineguagliabile.

L’edizione bolognese promette di essere ancora più ricca e articolata, offrendo ai visitatori un percorso sensoriale strutturato per comprendere la complessità e la diversità di questo celebre vino.

Oltre settecento etichette provenienti da centoquarantaquattro produttori – dalle illustri Maison storiche ai piccoli, ma innovativi, vigneron – attendono di essere scoperte.

La disposizione dei banchi d’assaggio è concepita per guidare il visitatore attraverso le diverse “terroirs” della Champagne: la potenza delle Montagne de Reims, l’eleganza della Vallée de la Marne, la finezza della Côte des Blancs, l’autenticità della Côte des Bar.

Questa segmentazione geografica permette di apprezzare come il suolo, il clima e le varietà di uve impiegate – Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay – definiscano il carattere unico di ciascuna cuvée.

L’evento non si limita alla degustazione, ma propone un programma di approfondimento, con master class condotte da esperti del settore.

Queste sessioni tematiche offriranno un’analisi dettagliata delle tecniche di produzione, dalle pratiche agricole sostenibili alla meticolosa lavorazione in cantina, fino alla complessità del “dosage” – la quantità di zucchero aggiunto al vino per definirne la dolcezza.

Verranno esplorate le sfumature delle diverse tipologie di Champagne, dal Brut Nature, secco e minimalista, al Demi-Sec, più dolce e rotondo, passando per le Riserve, frutto di assemblaggi complessi e di lungo affinamento sui lieviti.

Champagne Experience a Bologna si configura quindi come un crocevia di cultura, gusto e conoscenza, un’occasione per celebrare l’eccellenza di un vino simbolo di festività e raffinatezza, e per scoprire le storie e le passioni che si celano dietro ogni bottiglia.

Un viaggio nel cuore della Champagne, senza lasciare l’Italia.