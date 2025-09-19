CIE a Coldiretti: l’Istituto Poligrafico a Viterbo

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato collabora con Villaggio Coldiretti a Viterbo per offrire un servizio essenziale ai cittadini: il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Ecco i dettagli:* Quando: 20 settembre, dalle 9:00 alle 13:00.
* Dove: Villaggio Coldiretti, Viterbo.
* Cosa portare (cittadini italiani): * Fotografia recente (sfondo chiaro, posa frontale, senza copricapo salvo motivi religiosi).
* Carta d’identità scaduta/in scadenza o denuncia di furto/smarrimento.
* Documento d’identità valido o due testimoni maggiorenni con documento.
* Tessera sanitaria/codice fiscale (CNS).
* Cosa portare (cittadini stranieri): * Permesso/carta di soggiorno in corso di validità.
* Per i minori: * Assenso dei genitori (per espatrio).
* Documento di riconoscimento del minore (passaporto o equivalente).
* Stand informativo: 19-21 settembre, per informazioni e supporto sull’identità digitale.
L’iniziativa offre un’occasione comoda per i cittadini di ottenere la CIE combinando la pratica amministrativa con la visita al Villaggio Coldiretti.