Clementina Festival: Calabria, tra gusto, storia e territorio.

Il cuore pulsante della Calabria, in particolare il territorio di Corigliano-Rossano, si prepara a celebrare uno dei suoi simboli agroalimentari più prestigiosi: la clementina.

Il Clementina Festival, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Calabria tramite l’Agenzia Regionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Arsac), si configura come un evento dinamico e multiforme, in programma dal 23 al 25 ottobre.

Più che una semplice manifestazione enogastronomica, il festival ambisce a essere un vero e proprio crogiolo di esperienze, un’opportunità per riscoprire e valorizzare l’intero ecosistema che ruota attorno alla clementina.

Si tratta di un’esigenza complessa, poiché l’eccellenza di un prodotto come la clementina non risiede solo nelle sue caratteristiche organolettiche, ma anche nella storia, nelle tradizioni, nel lavoro e nella passione di chi lo coltiva e lo trasforma.

Il festival si propone dunque di narrare questa complessità, di costruire un racconto digitale ricco e coinvolgente, accessibile attraverso i nuovi profili ufficiali su Facebook e Instagram.

Questi canali rappresentano un punto di partenza essenziale per una comunicazione che va oltre le immagini patinate e le descrizioni superficiali, mirando a creare un legame autentico tra il consumatore e il territorio di origine.

L’obiettivo è quello di raccontare le storie dei produttori, di approfondire le tecniche di coltivazione, di esplorare le peculiarità del terroir, di far conoscere le iniziative di sostenibilità e di valorizzazione del patrimonio locale.

Il festival vuole essere un trampolino di lancio per promuovere non solo la clementina, ma l’intera filiera agroalimentare calabrese, con le sue produzioni complementari, le sue peculiarità culturali e le sue potenzialità turistiche.

Si vuole costruire una narrazione che coinvolga attivamente la comunità locale, invitando i cittadini a condividere le proprie esperienze, le proprie ricette, le proprie fotografie e i propri ricordi legati alla clementina.

Il festival si propone di diventare un momento di aggregazione sociale, un’occasione per rafforzare l’identità territoriale e per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’iniziativa, con il supporto dell’Arsac, mira a posizionare la clementina di Corigliano-Rossano come un prodotto di eccellenza a livello nazionale e internazionale, valorizzando il lavoro di chi coltiva questa preziosa risorsa e contribuendo a preservare la sua unicità per le generazioni future.

Il Clementina Festival non è solo un evento, ma un investimento nel futuro del territorio e nella sua capacità di raccontare una storia di qualità, passione e tradizione.