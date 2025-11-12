Colletta Alimentare: un gesto di solidarietà per combattere la fame.

Sabato 15 novembre, sotto l’egida del Presidente della Repubblica, si rinnova un appuntamento cruciale per il tessuto sociale italiano: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla sua ventinovesima edizione.

Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, non è semplicemente una raccolta di cibo, ma un potente atto di consapevolezza e di responsabilità collettiva volto a contrastare la crescente problematica della povertà alimentare.

Il Banco Alimentare, con le sue 21 sedi regionali, opera come ponte tra chi può donare e chi necessita di supporto.

La giornata del 15 novembre segna l’apice di un impegno più ampio, volto a garantire che il cibo eccedente, altrimenti destinato allo spreco, possa raggiungere le persone in stato di bisogno.

L’operazione coinvolge una rete capillare di quasi 12.000 supermercati su tutto il territorio nazionale, animata dall’entusiasmo e dalla dedizione di oltre 155.000 volontari, facilmente riconoscibili per le loro pettorine arancioni.

Questi volontari non solo facilitano l’acquisto di prodotti alimentari non deperibili – come oli vegetali, legumi e conserve in scatola, pomodori pelati, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso – ma fungono anche da stimolo per una riflessione più ampia sul tema dello spreco alimentare e sulle disuguaglianze sociali.

La quantità di cibo raccolto, un tesoro di solidarietà, viene poi distribuita a oltre 7.600 organizzazioni di aiuto sul territorio: mense sociali, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada.

Queste realtà, in prima linea nell’assistenza a persone vulnerabili, raggiungono più di 1.755.000 individui, offrendo loro non solo nutrimento fisico, ma anche un sostegno emotivo e sociale fondamentale.

L’impegno non si limita al singolo giorno.

Dal 15 novembre al 1° dicembre, la possibilità di contribuire si estende anche alla sfera digitale, attraverso piattaforme dedicate che semplificano la donazione a distanza.

Per una panoramica completa dei punti vendita partecipanti e delle modalità di contributo, si invita a consultare il sito www.bancoalimentare.it.

Come sottolinea Marco Piuri, Presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS, la Colletta Alimentare rappresenta un’occasione irripetibile per coltivare una cultura della condivisione e della responsabilità.

La povertà, un rischio latente che può colpire chiunque in momenti di fragilità, richiede un impegno collettivo, un gesto semplice ma potente, capace di tessere un filo di solidarietà che unisca tutti i cittadini italiani.

È un appello alla consapevolezza che la dignità umana si alimenta anche con il cibo, e che nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.