Coppa Italia Gelateria: Roma celebra l’eccellenza artigianale

Roma, capitale del gelato artigianale, si appresta a celebrare la quarta edizione della Coppa Italia di Gelateria, un evento di richiamo nazionale che si terrà presso le Officine Farneto.

La competizione, organizzata dall’Associazione Italiana Gelatieri (AIG) con il prestigioso patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, si configura non solo come una sfida culinaria, ma come un vero e proprio crocevia di innovazione, tradizione e valorizzazione del territorio.

Ventiquattro giovani talenti provenienti da tutto il paese si sfideranno in tre prove distintive: la maestria nell’arte del gelato e sorbetto al cioccolato, con le sue innumerevoli declinazioni; la capacità di reinterpretare il gelato in chiave gastronomica, elevandolo a vera e propria opera d’arte; e infine, l’abilità di creare un panettone farcito con gelato, un omaggio alla tradizione dolciaria italiana in chiave moderna e audace.

La giuria, composta da esperti del settore, giornalisti specializzati e maestri gelatieri di fama internazionale – tra cui spiccano Vincenzo Pennestrì, presidente dell’AIG, i campioni mondiali Eugenio Morrone e Rosario Nicodemo, e Lavinia Mannucci, vincitrice dell’edizione precedente – avrà il compito arduo di valutare le creazioni dei concorrenti, tenendo conto non solo del gusto e della presentazione, ma anche dell’originalità, della tecnica e dell’utilizzo di ingredienti di alta qualità.

L’evento non si limita alla competizione vera e propria.

Un focus particolare sarà dedicato alle nuove tendenze alimentari, con un’attenzione crescente verso la sostenibilità, l’utilizzo di ingredienti biologici e l’attenzione alle esigenze dei consumatori sempre più attenti alla propria salute e all’impatto ambientale delle proprie scelte alimentari.

Inoltre, l’iniziativa prevede il riconoscimento delle “Gelaterie Storiche” di Roma, custodi di un patrimonio culturale e gastronomico inestimabile.

Il 7 novembre, il programma si arricchisce di un convegno di rilevanza sociale, organizzato da Ebtl e Fiepet-Confesercenti Roma e Lazio, incentrato sul “ruolo della bilateralità nel mondo del lavoro del turismo”.

Seguirà un incontro a cura di Fiepet Confesercenti Nazionale, dedicato alle “Nuove tutele per il settore della ristorazione Ccnl Turismo Confesercenti”, un aspetto cruciale per garantire condizioni di lavoro dignitose e promuovere la crescita del comparto.

La serata conclusiva, all’interno del Palazzo delle Esposizioni, culminerà con la consegna di prestigiosi riconoscimenti: “The best gelatiere”, l’investitura di nuovi Cavalieri Aig, l’Ig Premio Marketing 2025, il Premio Bartist Centrale del Latte e una serie di Premi speciali conferiti dalle autorità.

Secondo Claudio Pica, segretario generale dell’AIG e presidente della Fiepet-Confesercenti Roma e Lazio, la Coppa Italia di Gelateria rappresenta un’opportunità imperdibile per esaltare l’eccellenza del gelato artigianale italiano e la ricchezza dei prodotti territoriali.

Il settore del gelato è in continua espansione, e gli investimenti nella promozione e nella formazione del personale si rivelano fondamentali per sostenere la crescita dell’intera filiera, dall’artigiano al consumatore finale, preservando l’autenticità e la passione che da sempre contraddistinguono questa tradizione italiana nel mondo.