Cucina delle Radici: Un Viaggio nel Gusto e nell’Identità Italiana

“Cucina delle Radici”: Un Viaggio Gastronomico per Riscoprire l’Identità Italiana nel MondoAlba, scrigno di sapori e storia, inaugura oggi “Cucina delle Radici”, un’iniziativa strategica promossa da Confcommercio e Fipe, concepita come un percorso pluriennale di valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano e di rafforzamento del suo posizionamento a livello globale.

Questa prima edizione celebra l’eccellenza del Tartufo Bianco d’Alba e dei pregiati vini delle Langhe, preludio di tappe future che esploreranno altre aree emblematiche del panorama gastronomico nazionale.

L’ambizione del progetto trascende la semplice formazione professionale; si tratta di un’operazione di riconnessione, volta a riallacciare il filo tra la ristorazione italiana dislocata all’estero e le sue origini territoriali.

L’obiettivo è quello di elevare la qualità dell’offerta ristorativa, proiettandola in una dimensione di autenticità e radicamento, capace di evocare l’essenza stessa del “Made in Italy”.

In un’epoca in cui il turismo delle radici (o heritage tourism) si configura come un fenomeno inarrestabile, “Cucina delle Radici” intende intercettare questa crescente domanda, trasformando l’esperienza culinaria in un vero e proprio viaggio emozionale e identitario.

La cucina, in questo contesto, non è solo nutrimento, ma veicolo di storie, tradizioni e valori, capace di stimolare un ritorno alle origini e un approfondimento delle proprie radici culturali.

Il progetto si declina in un format strutturato, basato su cicli biennali di masterclass altamente selettive, rivolte a chef e ristoratori di origine italiana impegnati all’estero.

La selezione dei partecipanti, curata da Fipe, mira a garantire un elevato livello di competenza e un reale interesse nella riscoperta e trasmissione del patrimonio gastronomico italiano.

Ogni edizione sarà dedicata a un Paese specifico, favorendo l’interazione e lo scambio di conoscenze tra i partecipanti.

“Il turismo delle radici rappresenta un motore di crescita economica e culturale,” sottolinea Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe.

“Rafforzare il legame tra i ristoratori italiani all’estero e il territorio d’origine significa non solo promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana, ma anche costruire una narrazione coerente e positiva del nostro Paese, capace di ispirare e attrarre nuovi visitatori.

””Cucina delle Radici” si configura dunque come un investimento strategico per il futuro del turismo enogastronomico italiano, un progetto capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione del “Made in Italy” e lo sviluppo di nuove opportunità di crescita per le filiere agroalimentari e per l’intera economia italiana.

Il suo successo risiede nella capacità di trasformare la cucina in un ponte tra culture, un invito a riscoprire le radici e a celebrare l’identità italiana nel mondo.