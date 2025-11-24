Cucina Italiana in Marocco: Un Viaggio tra Sapori e Tradizioni

Cucina Italiana nel Marocco: Un Dialogo tra Tradizione, Innovazione e PatrimonioL’Ambasciata d’Italia a Rabat celebra la decima edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, un evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che quest’anno si concentra sul tema “Cucina: tra salute, cultura e innovazione”.

Questa edizione, che si dispiegherà dal 21 al 27 novembre, illuminerà le principali città marocchine – Rabat, Casablanca, Tangeri e Marrakech – in un percorso dedicato a valorizzare la candidatura della cucina italiana alla prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

L’iniziativa, sostenuta dalla rete di Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura e Uffici ITA-ICE, rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami culturali e gastronomici tra Italia e Marocco, due sponde del Mediterraneo unite da una storia millenaria e da un’apprezzamento reciproco per la qualità e la convivialità legate al cibo.

Come sottolinea l’Ambasciatore Pasquale Salzano, la cucina, in entrambi i paesi, non è semplicemente nutrimento, ma un potente linguaggio che esprime identità, legame con il territorio e valori condivisi.

L’evento mira a esaltare la sostenibilità e il benessere che caratterizzano la tradizione culinaria italiana, mentre celebra la ricchezza della gastronomia marocchina.

L’apertura ufficiale, organizzata dall’Ambasciata e dall’Agenzia per il Commercio Estero ITA-ICE presso il ristorante Verdello del Four Seasons Hotel di Rabat, vedrà la partecipazione di personalità influenti del panorama culturale e mediatico marocchino, nonché di importanti importatori di prodotti italiani.

Un momento di particolare interesse sarà la presentazione a distanza di Simon Loutid, giovane talento marocchino medaglia di bronzo al World Professional Tiramisù Trophy, un riconoscimento che testimonia la vitalità del dialogo culinario tra i due paesi attorno a un dessert italiano iconico.

Il programma si arricchisce con un evento a Rabat il 25 novembre, organizzato in collaborazione con AMSAT, l’Associazione Marocchina per il Sostegno e l’Assistenza alle Persone con Sindrome di Down. Lo chef stellato Michelin Francesco Franzese, rinomato per il suo ristorante Le Sensya ad Agadir e recentemente incoronato Miglior Ristorante Italiano in Africa 2025, guiderà un workshop formativo per giovani professionisti presso L’Assiette 21.

Il 26 novembre, a Casablanca, il Consolato Generale d’Italia e la Società Dante Alighieri offriranno una dimostrazione di cucina seguita da una cena dedicata ai sapori autentici della gastronomia italiana, con la partecipazione di Giorgione (Giorgio Barchiesi), figura storica della cucina tradizionale italiana, e Ayoub Ayache, campione mondiale di pizza napoletana stagionale.

Il gran finale, il 27 novembre, si articolerà in tre eventi simultanei.

A Tangeri, l’ISTAHT ospiterà una masterclass sull’arte del gelato artigianale, simbolo dell’eccellenza culinaria italiana.

A Casablanca, il convegno “Salute a Tavola”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Marocco, sarà accompagnato da una degustazione di specialità gastronomiche italiane.

E a Marrakech, una cena di chiusura di eccezionale pregio presso il ristorante Sésamo del Royal Mansour Hotel, diretto dallo chef tre stelle Michelin Massimiliano Alajmo, offrirà un’esperienza gastronomica indimenticabile.

L’evento culminerà con una riflessione a cura di Franco Santasilia di Torpino, autore del libro “La cucina aristocratica napoletana”, in omaggio alle celebrazioni del 2500mo anniversario della fondazione di Napoli.

Questo ricco programma di eventi si preannuncia un viaggio appassionante alla scoperta della cucina italiana, un patrimonio immateriale da proteggere e promuovere, e un’occasione preziosa per rafforzare l’amicizia e la collaborazione tra Italia e Marocco.