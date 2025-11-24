Cucine d’Italia e Corea: un dialogo di sapori e tradizioni.

“Il Gusto del Dialogo: Cucine d’Italia e Corea in Conversazione” è un’esibizione museale che si propone come ponte culturale tra due nazioni, l’Italia e la Corea del Sud, esplorando il profondo legame tra cibo, identità e tradizione.

Lungi dall’essere una semplice vetrina di utensili, la mostra, ideata e curata dall’Istituto Italiano di Cultura di Seul, è un’indagine antropologica e sensoriale che interroga il ruolo cruciale della cucina nella costruzione dell’identità nazionale e nella condivisione di valori umani universali.

L’esposizione, allestita presso l’innovativo “Hansik Space E:um” dal 25 novembre al 31 dicembre, presenta una selezione accurata di oggetti d’uso comune nelle cucine italiane e coreane.

Questi non sono solo strumenti per preparare il cibo, ma veri e propri artefatti che raccontano storie di innovazione, ingegno e adattamento alle risorse locali.

Si spazia dalle tradizionali pentole in terracotta, testimoni di una storia millenaria di cottura a fuoco vivo, ai moderni robot da cucina, emblemi di una società tecnologicamente avanzata.

La curatela mira a svelare le affinità e le divergenze tra le due culture attraverso un’analisi comparativa degli strumenti e delle pratiche culinarie.

Si esploreranno le tecniche di conservazione degli alimenti, le modalità di preparazione dei piatti tipici, l’importanza dei rituali a tavola e il significato simbolico del cibo all’interno del tessuto sociale.

Un focus particolare sarà dedicato alla rappresentazione del cibo nell’arte e nella letteratura di entrambi i paesi, evidenziando come la gastronomia abbia ispirato generazioni di creativi e come rifletta le mutevoli dinamiche sociali e politiche.

“Il Gusto del Dialogo” non si limita all’osservazione estetica degli oggetti; invita il visitatore a riflettere sulla filosofia che li anima, sulla connessione tra la terra, il lavoro dell’agricoltore e la tavola imbandita.

L’obiettivo finale è creare un’esperienza immersiva che stimoli l’empatia, promuova la comprensione reciproca e rafforzi i legami culturali tra Italia e Corea, dimostrando come il cibo, in ogni sua forma, possa essere un potente strumento di comunicazione e di incontro.

L’esposizione è più di una mostra: è un invito a condividere un viaggio sensoriale e intellettuale alla scoperta di due mondi, uniti dalla passione per il buon cibo e dalla ricchezza delle rispettive tradizioni.