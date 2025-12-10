Deliveroo e Croce Rossa: Cinque Anni di Impegno Contro la Fame

Nel periodo natalizio, Deliveroo e la Croce Rossa Italiana rinnovano il loro impegno congiunto, consolidando una partnership ormai quinquennale volta a contrastare la povertà alimentare e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Questa collaborazione, nata nel 2020, si configura come un esempio virtuoso di sinergia tra un’azienda leader nel settore del food delivery e un’organizzazione umanitaria di primaria importanza.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno globale di Deliveroo, “Full Life”, un programma dedicato al supporto concreto dei territori e delle comunità, focalizzato sull’innovazione nella raccolta fondi.

Un elemento distintivo è il sistema di microdonazioni, che consente agli utenti di arrotondare l’importo dei loro ordini, devolvendo la differenza direttamente alla Croce Rossa Italiana.

L’impegno di Deliveroo non si limita alla mera donazione finanziaria.

I dipendenti dell’azienda partecipano attivamente con giornate di volontariato, contribuendo al confezionamento di pacchi alimentari e beni di prima necessità presso i Comitati territoriali della Croce Rossa di Roma e Milano.

Questo aspetto sottolinea la volontà di coinvolgere l’intera organizzazione in un’azione concreta e capillare.

In riconoscimento di questo impegno costante e della generosità dimostrata, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha disposto il conferimento della Medaglia di Benemerenza di 1° Classe a Deliveroo, un onore che testimonia il valore del contributo apportato.

Gian Luca Petrillo, Direttore Relazioni Esterne di Deliveroo in Italia e Belgio, esprime un profondo orgoglio per questa partnership, evidenziando come, grazie alla combinazione di microdonazioni, generosità dei clienti e donazioni dirette, siano state raccolte risorse sufficienti per offrire l’equivalente di oltre due milioni e mezzo di pasti a chi ne ha bisogno.

Il Presidente Valastro, a sua volta, sottolinea la gravità della povertà alimentare come sfida globale, evidenziando l’aumento dei nuclei familiari in difficoltà e la crescente inadeguatezza dell’accesso al cibo per molte persone.

Un gesto semplice come donare un pasto o un pacco alimentare può rappresentare un cambiamento significativo nella vita di chi vive in condizioni di precarietà, offrendo non solo sostentamento, ma anche speranza e dignità.

La partnership con Deliveroo rappresenta un tassello fondamentale in questa lotta, permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di persone e di offrire loro un aiuto concreto e tempestivo.

L’azione congiunta dimostra come l’innovazione sociale e la responsabilità d’impresa possano convergere per affrontare problematiche complesse e contribuire a costruire una società più giusta e solidale.