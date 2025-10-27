Dolce e Salato Fest: New York celebra l’Italia che sa di innovazione.

Il fermento gastronomico italo-americano si intensifica a New York: il Dolce e Salato Fest, giunto alla sua terza edizione, si configura come un vibrante crocevia di tradizione, innovazione e passione culinaria.

L’appuntamento, in programma il 28 ottobre nel cuore di SoHo, non è semplicemente una celebrazione dei classici pilastri della cucina italiana – pizza, pasta, panettone e gelato – ma un’immersione profonda nel territorio, nel racconto di storie e nell’esaltazione del lavoro artigianale che si cela dietro ogni preparazione.

Ideato e curato da Sabrina Mancin e sostenuto da Modalita, una dinamica azienda brooklynese specializzata in servizi dedicati al settore food, il festival si propone di andare oltre la mera degustazione, offrendo al pubblico, composto da esperti e amanti del buon cibo, un’esperienza multisensoriale.

L’evento riconosce e valorizza il percorso professionale, l’impegno costante e la visione creativa che animano gli chef italiani attivi nella Grande Mela, figure che hanno saputo reinterpretare in chiave contemporanea i sapori autentici della penisola.

Il cuore pulsante del Dolce e Salato Fest risiede nelle performance in diretta dei numerosi chef partecipanti, ciascuno chiamato a declinare il tema dei quattro prodotti iconici – brioche, pizza, pasta e dolce lievitato – attraverso la propria personale visione.

Luca Cascella, maestro delle alte lievitazioni, incanterà con le sue brioches, mentre Raffaele Volpe rievocherà la tradizione napoletana con la sua pizza, rigorosamente cotta nel rispetto dei canoni più autentici.

Accanto a lui, Massimo Laveglia e Nick Baglivo si dedicheranno alla reinterpretazione della pizza in stile New York, espressione di un incontro tra culture e sapori.

Silvia Barban, con la sua maestria nella pasta fresca, presenterà agnolotti e plin, piccoli scrigni di gusto che raccontano la tradizione piemontese.

Ciro Lovine, fedele custode del segreto della pizza napoletana, affiancherà Roberto Caporuscio, ambasciatore della focaccia di Recco e parigina, due eccellenze liguri.

Patrizia Pasqualetti, con la sua arte nel creare gelati artigianali, trasporterà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione dolciaria italiana.

Luca Pelliccioni, con la sua teglia romana e il pane, dimostrerà la versatilità della pasta madre, mentre Salvo Lo Castro, con i suoi paccheri, guanciale e pistacchio, celebrerà la ricchezza dei prodotti siciliani.

Bilena Settepani, con il suo panettone artigianale, incanterà con la sua passione per le alte lievitazioni, e Pasquale Cozzolino, con la pizza in pala, concluderà il viaggio culinario con un omaggio alla pizza più moderna e versatile.

Il Dolce e Salato Fest si configura, quindi, come un vero e proprio omaggio all’ingegno, alla dedizione e alla creatività degli chef italiani che, lontano dalla loro terra d’origine, continuano a portare avanti un patrimonio gastronomico di inestimabile valore.